Pétition France Grandes Cultures appelle à stopper la suppression des produits phytos

France Grandes Cultures, syndicat spécialisé de la Coordination rurale, a lancé, le 7 mai dernier, la pétition « Stop à la suppression de produits phytos ! ». Elle sera déposée au ministère de l'agriculture le 15 juin 2020.

Avec le lancement de cette pétition « Stop à la suppression des produits phytos ! », « nous voulons montrer aux pouvoirs publics notre refus de nous laisser dépouiller des outils nous permettant de protéger le fruit de notre travail », présente Damien Brunelle, président de France Grandes Cultures (FGC). La pétition sera adressée au ministère de l'agriculture le 15 juin prochain.

« La suppression de nombreux produits phytopharmaceutiques place l’ensemble des productions végétales dans une situation très grave et sans précédent. La forte infestation d’insectes que nous subissons en ce moment sur les grandes cultures en est l’une des manifestations », ajoute le président du syndicat spécialisé de la Coordination rurale. « Depuis 10 ans, les agriculteurs se sont vus privés de plus de 40 % des produits existants (1 806 autorisations de mise sur le marché en 2019 contre 3 036 en 2008) et l’État, sous la pression des lobbies écologistes, souhaite en finir avec la chimie de synthèse, alors même que les solutions alternatives efficaces n’existent pas encore. »

Face à ces constats, le syndicat redoute « la disparition à court terme de nombreuses productions et filières végétales. [...] La France (métropole et outre-mer) va perdre sa diversité cultivée et ce qu’il reste de sa souveraineté alimentaire ! Ce seront alors les importations provenant de pays où ces produits sont encore autorisés qui nourriront les Français ! »

FGC entend alors « demander aux pouvoirs publics de prendre de toute urgence des dispositions pour combler l'ensemble des impasses techniques sur la prochaine campagne 2020-2021 ». Il réclame également :

« Que plus aucun produit ne soit supprimé dès lors qu’il n’existe aucune alternative efficace et économiquement abordable »

« L’interdiction des importations de produits agricoles pour lesquels des produits phytopharmaceutiques non autorisés en France ont été utilisés ».

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net