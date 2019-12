Variétés de maïs grain et fourrage KWS lance huit nouveautés pour la campagne 2020

Pour les semis 2020, la gamme KWS s'agrandit pour les semis 2020 avec trois variétés de maïs fourrage et cinq de maïs grain (dont trois en cours d'inscription).

Sur le créneau des ultra-précoces, la gamme historique KWSUP' s'étoffe avec l'arrivée de Cito KWS (150). Cette gamme est destinée « aux semis précoces et/ou récoltes précoces. Ce sont des indices inférieurs à 200, à destination prioritairement du fourrage et de la méthanisation », présente KWS.

En S0, Kolossalis et Benedictio KWS restent « les références de la gamme » avec Kordalis. KWS Coupiak et Kaprilias sont également deux variétés en développement, « très adaptées aux zones froides ». Deux nouveautés arrivent sur le créneau S1 : Paratico et KWS Robertino. Selon le semencier, Amaveritas, Agrogrant et KWS Iconico seront « les piliers de l'offre fourrage » pour la campagne 2020. En S2, la gamme s’articule autour « des variétés phares Kentos, Kilomeris, Agro Vitallo et Rudolfinio KWS ».

Retrouvez les caractéristiques de toutes ces variétés fourrage dans le tableau ci-dessous :

Ultra-précoce - Cito KWS (150). Destiné à la culture en cycle court à destination méthanisation ou reconstitution de stocks fourrager. Très précoce (S0) - Kolossalis : fin de groupe, haut potentiel. Reconnu pour sa régularité. - KWS Coupiak (220-230) : hybride adapté aux zones froides. - Benedictio KWS : « cette variété combine rendement et gabarit en 2e partie de groupe ». - Kaprilias : « doté d’une très bonne vigueur de départ, d’un bon potentiel fourrage et d’un profil valeurs alimentaires intéressant ; belle masse végétative ». Précoce (S1) - Paratico (260) : « performances très régulières et excellent niveau UFL. - KWS Robertino : hybride avec nombreux atouts, « look, rendement, vigueur et tenue de tige ». - Amaveritas (260) : « belle vigueur de départ et excellent rendement MS/ha » - KWS Iconico (250-260) : « hybride mixte présentant une belle régularité des performances et une très bonne tenue de tige ». - Agrogant (280) : « look accrocheur et excellent niveau de rendement ». Demi-précoce (S2) - Kilomeris : « hybride charnière S1/S2, très haut potentiel, belle masse végétative. Très adapté à l’Est ». - Agro Vitallo : « très belle masse végétative, régulier depuis plusieurs années ». - Kentos : « gabarit et productivité ». - Walterinio KWS : « imposant par sa masse, confirme dans les résultats son haut niveau de potentiel ». - Rudolfinio KWS : « grand développement végétatif, très productif ».

Cinq nouveautés à venir en grain pour les semis 2020

Côté grain aussi, l'offre s'agrandit avec l'arrivée de KWS Gustavius et de KWS Jaïpur, et avec le développement des variétés 2019 : Dentrico, KWS Holdus, Kidemos et KWS Kashmir. Le semencier intensifie aussi ses efforts de recherche sur les créneaux tardifs avec trois variétés en cours d'inscription sur les groupes G2 à G5.

Retrouvez leurs caractéristiques de ces variétés grain dans le tableau ci-dessous :

Très précoce (G0) - Kolossalis (240) : « variété référence, qui allie productivité, résistance à la verse et résistance aux maladies (épi + feuillage) ». - Katarsis : type grain corné denté référence. Cette variété se montre « très adaptée aux zones froides » . - Dentrico (230). Lancé l’an passé, cet hybride denté apporte « un très bon rendement économique ». - KWS Gustavius (230) : grain denté combinant « atouts agronomiques et productivité ». Précoce (G1) - KWS Holdus (250-260) : « hybride rustique, sécurisation des performances ». - Kidemos (270) : « hybride valorisant les très bonnes conditions, belle dessiccation et bonne tenue de tige ». - KWS Jaïpur (260-270) : « corné-denté performant et régulier ». Demi-tardif (G4) - KWS Kashmir (400) : « performance reconnue dans les essais officiels 2019. Mixité possible. » - Numéro en cours d’inscription (KXB 8383) : « excellente performance, véritable alternative génétique ».

