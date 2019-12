Calcul de la dose prévisionnelle d'azote La liste des outils labellisés Comifer s'agrandit

La liste des outils de calcul de dose prévisionnelle d'azote promus par le Comifer s'étend. Utilisables sur cultures annuelles et prairies, 16 outils sont désormais labellisés à ce jour.

Seize outils sont désormais labellisés par le Comité français d'étude et de développement de la fertilisation raisonnée (Comifer). Pour rappel, cette démarche a été lancée en 2018 par le Comifer, en partenariat avec le Réseau mixte technologique « fertilisation & environnement » et avec l'accord des ministres en charge de l'agriculture et de l'environnement. Les objectifs de cette labellisation mis en avant par le Comifer sont :

« Clarifier l'offre de conseil auprès des agriculteurs et des conseillers en identifiant les outils conformes à la méthode Comifer »

« Vérifier que ces outils respectent un certain nombre d'exigences, constituant les principes du Comifer »

« Accompagner les éditeurs pour améliorer la qualité et la précision de leurs outils en les testant sur des situations culturales types ».

Tous les types d'outils de calcul de dose prévisionnelle d'azote (logiciel, application web, tableur, grille papier) sont concernés, par contre le label ne comprend pas les outils de pilotage de la fertilisation en cours de culture. La durée de validité du label est de trois ans, et le prochain comité de labellisation est prévu au 1er trimestre 2020.

Retrouvez la liste des outils de calcul de dose prévisionnelle labellisés Comifer au 1er octobre 2019

Outil Éditeur Version Cultures Régions Ax'Azote Axéréal 1.8 Cultures annuelles Centre-Val de Loire, Île-de-France Azofast Galys 2 Cultures annuelles Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Azofert LDAR V 2.1.15 Cultures annuelles Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Clé de Sol Laboratoire Cesar 7.98.1 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes excepté l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme, Bourgogne-Franche-Comté Epiclès Smag 1.1 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Fertipass Sadef 201911 Cultures annuelles, prairies Bourgogne, Lorraine Fertipass web Sadef 201911 Cultures annuelles, prairies Bourgogne, Lorraine FertiWeb Basic Aurea 1.5 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire FertiWeb Technic Aurea 1.5 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Geocesar Laboratoire Cesar V 2018.01.08 Cultures annuelles Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Geofolia Isagri 6 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire MesP@rcelles APCA 113 Cultures annuelles, prairies Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Outil PPF GRCeta GRCeta - SFA Version 2018 Cultures annuelles, uniquement sur sols sableux Aquitaine Réglette azote colza Terres Inovia 2.1 Colza Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire Scan Azote Chambre d'agriculture de l'Indre Scan Azote 2018 Cultures annuelles Indre et Cher Wiuz Fertil Wiuz 3.2 Cultures annuelles Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Île-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine excepté la Corrèze, la Creuse, la Haute-Vienne, Occitanie excepté l'Aude, le Gard, l'Hérault, la Lozère, les Pyrénées Orientales, Pays-de-la-Loire

[Label #COMIFER] Afin de promouvoir des outils de calcul performants, #COMIFER, a décidé de créer un #label garantissant la conformité des outils de calcul de dose prévisionnelle d’#azote à la méthode #COMIFER. 16 #outils sont labellisés à ce jour : https://t.co/VFDM22IyXF — COMIFER Association (@comifer) December 13, 2019

>>> Retrouvez plus d'informations sur le site du Comifer

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net