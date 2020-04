Variétés de colza LG Semences lance l'avantage N-Flex pour une meilleure régularité de rendement

Pour les semis 2020, LG Semences propose un nouveau levier afin de sécuriser la culture du colza : « l'avantage N-Flex ». Les variétés embarquant ce caractère disposent « d'une capacité génétique à optimiser l’azote disponible durant leur cycle végétatif », présente le semencier.

« N-Flex vient renforcer l’offre LG dans la continuité de l’avantage TPS virose TuYV. [...] L’espèce colza est particulièrement sensible à la gestion azotée, dans le sens où il existe de forts décalages entre absorptions et besoins élevés (reprise de végétation et formation des siliques) avec une remobilisation des réserves accumulées », explique LG Semences dans un communiqué.

Les variétés avec ce caractère "N-Flex" « tolèrent mieux les marques ponctuels de fourniture azotée du sol. Ainsi, elles sont moins pénalisées dans les cas d'apports différés », comme cette fin d'hiver. Dans le cas d'apports en conditions sèches où l'azote est moins bien valorisé (comme en 2019), « ces variétés seront moins impactées », selon le semencier. « Plus efficientes en azote, elles contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). »

Pour les semis 2020, deux variétés de colza seront disponibles avec cet avantage : LG Aviron et LG Ambassador.

