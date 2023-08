Les résultats des essais variétés de colza 2022/23

Retrouvez les premiers résultats du réseau d'essais Terres Inovia pour les variétés de colza 2022-2023 :

- Présynthèse variétale colza 2023 nationale - Résultats provisoires (au 03/08/2023)

Pour une communication plus rapide des résultats provisoires, 3 nouveaux grands regroupements ont été créés : quart Nord-Est, quart Nord-Ouest et moitié Sud. Les regroupements régionaux habituels sont conservés et communiqués dans un deuxième tableau. Ces différents tableaux seront remplis progressivement et communiqués régulièrement selon la disponibilité des résultats (un minimum de références est nécessaire pour que la valeur moyenne de la variété apparaisse dans le regroupement).

À noter : afin d'évaluer plus de variétés, l'institut technique a mis en place cette année « un nouveau réseau variétés colza avec plusieurs séries variétales dont un tronc commun. Ainsi les variétés sont présentes dans un nombre d'essais différent. Pour pouvoir les comparer, les indices de rendements sont désormais exprimés par rapport aux témoins (en 2023 : Helypse, LG Aviron et Feliciano KWS) ».