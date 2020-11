Variétés de maïs grain et fourrage Mas Seeds accompagne les agriculteurs face au changement climatique

Mas Seeds poursuit la réorganisation de sa gamme maïs avec différents labels. Parmi ces derniers, "Green +" et "Waterlock" rassemblent des variétés particulièrement adaptées face au stress hydrique.

Derrière le label "Green +", Mas Seeds regroupe des variétés de maïs fourrage avec une « capacité génétique à rester verte jusqu'au stade de récolte ». L'objectif est de « sécuriser l’éleveur aux différentes étapes de la production (récolte, conception du silo et qualité du fourrage distribué), explique Erwan Bougoüin, responsable marketing et développement France. Parmi les variétés proposées : MAS 08.F en ultra-précoce, MAS 10.A en très précoce, MAS 16.B en précoce, MAS 26.R et Mastodon en demi-précoce, Freeman et AMS 49.P en demi-tardif, DM5507 et MAS 54.H en tardif.

Côté maïs grain, les variétés disposant « d'une tolérance optimale au stress hydrique » se retrouvent sous le label "Waterlock". « Elles apportent aussi de la sécurité à l’agriculteur et une garantie de rentabilité quelles que soient les conditions météorologiques ». Dans cette gamme, retrouvez notamment : MAS 23.M et MAS 24.C en précoce, MAS 30.M, MAS 371.D et Lukaku en demi-précoce, MAS 43.P et MAS 48.L en demi-tardif.

Mas Seeds poursuit également le développement de son offre bio avec l'arrivée, pour les semis de maïs 2021, de MAS 16.B bio en précoce, MAS 26.R bio en demi-précoce et MAS 43.P bio en demi-tardif.

