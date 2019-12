Variétés de maïs grain et fourrage Mas Seeds réorganise sa gamme maïs avec plusieurs labels pour les semis 2020

Pour les prochains semis, Mas Seeds réorganise sa gamme maïs avec plusieurs labels. L'objectif : « proposer aux agriculteurs des messages plus cohérents », précise Erwan Bougoüin, responsable marketing et développement France.

Sous le label « Green + », Mas Seeds propose ainsi, pour la campagne 2020, une gamme de maïs ensilage avec un « important aspect green ». Ces variétés permettent « d'augmenter la plage de récolte au champ de 5 à 10 jours et d'améliorer la consommation au silo du sucre soluble (meilleure conservation) », présente Erwan Bougoüin. Parmi les variétés proposées : MAS 08.F (ultra-précoce), MAS 10.A et Sematic en très précoce, MAS 16.B (précoce), MAS 26.R et MAS 37.H en demi-précoce, Freeman (demi-tardif), MAS 54.H (tardif) et DM 5507 en cours d’inscription.

Trois labels pour la gamme grain

L'offre grain se voit, elle aussi, dotée de labels : Waterlock et deux nouveaux, Opticorn et Maxicorn. Sous le premier label, se regroupent des variétés « tolérantes au stress hydrique » : MAS 24.C (précoce), MAS 30.M (demi-précoce), MAS 43.P et MAS 48.L en demi-tardif, et deux nouveautés, MAS 23.M (précoce) et DM 3408 (demi-précoce).

De son côté, le label Opticorn recense les variétés visant « à réduire les frais de stockage et à optimiser la marge (culture sèche) » : MAS 23.M, MAS 24.C et MAS 29.T en précoce, MAS 30.M et MAS 24.WX (waxy) en demi-précoce. « Pour valoriser les parcelles à haut potentiel », retrouvez les variétés Maxicorn : MAS 23.G (précoce), la nouveauté DM 3328 et MAS 31.L en demi-précoce, MAS 47.M (demi-tardif), DM5347, DM63118 et MAS 52.P en tardif, et enfin MAS 36.WX et MAS 57.WX (waxy).

L'offre bio se développe

Mas Seeds présente également une gamme diversifiée pour l'agriculture biologique : MAS 10.A bio (très précoce) en fourrage, MAS 48.L bio (demi-tardif) et MAS 53.R bio (tardif). Les variétés MAS 20.S bio (précoce), MAS 24.C bio (précoce) et MAS 37.H bio (demi-précoce) sont mixtes.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net