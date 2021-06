Bioline Openfield : 20 ha pour illustrer la 3e voie de l'agriculture

Le 22 juin dernier, les équipes Bioline by InVivo ont accueilli près de 400 participants, acteurs de l'agroalimentaire, responsables techniques et dirigeants de ses partenaires distributeurs sur leur plateforme Openfield, située près de Milly-la-Forêt (Essonne) : « le premier salon de plein champ dédié à la troisième voie de l'agriculture ».

« La plateforme Openfield est un projet emblématique pour InVivo, parfaitement aligné avec nos engagements RSE, notre statut d'entreprise à mission et qui participe à la dynamique d'amélioration des pratiques culturales alignées avec la troisième voie de l'agriculture », a déclaré Thierry Blandinières, directeur général d'InVivo.

Une « boîte à outils » pour accompagner la transition agricole

Derrière ce terme « troisième voie de l'agriculture », Bioline by Invivo entend rassembler un panel de solutions et produits innovants pour les agriculteurs et les coopératives, afin d'accompagner la transition agricole. Ils doivent, à la fois, « réconcilier les attentes des consommateurs citoyens et la préservation de l'environnement, tout en assurant aux agriculteurs une juste rémunération », expliquent les équipes Bioline.

Pour cette campagne, la plateforme Openfield regroupe, sur 20 ha, 56 essais répartis en 8 thématiques globales :

l' économie circulaire : agrivoltaïsme et essais de cultures intermédiaires à vocation énergétique (silphie) ;

: agrivoltaïsme et essais de cultures intermédiaires à vocation énergétique (silphie) ; les filières et la qualité alimentaire : conduite culturale bas carbone ;

et la : conduite culturale bas carbone ; les semences et les nouveautés génétiques (vitrines variétés) ;

et les (vitrines variétés) ; les solutions de nutrition innovante : essais de biostimulants, pilotage de l'azote... ;

: essais de biostimulants, pilotage de l'azote... ; une plateforme orientée protéines : lupin, quinoa, soja, sarrasin, pois chiche, lentille... ;

: lupin, quinoa, soja, sarrasin, pois chiche, lentille... ; les systèmes de protection intégrée : soufre, épandage de trichogrammes par drone ou quad enjambeur... ;

: soufre, épandage de trichogrammes par drone ou quad enjambeur... ; la vie du sol (agriculture régénératrice).

(agriculture régénératrice). l'agriculture de précision : be Api pour le semis, la nutrition et la protection des cultures.

Pour mener à bien ces différents essais, les équipes Bioline se sont entourées de « multiples partenaires, experts dans leur domaine comme ITK, Pour une Agriculture du vivant, Kuhn, Mc Cormick, Total Quadran, Monosem, etc. ».

Tous les résultats accessibles en ligne

Pour la deuxième année consécutive, tous les résultats des essais Openfield seront accessibles en ligne, au fur et à mesure des récoltes, via le site web dédié : www.openfield.bioline.fr.

