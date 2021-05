Variétés de colza Pour les semis 2021, RAGT Semences met en avant le GreenPack

RAGT Semences lance, pour les semis 2021, le GreenPack, qui se compose « d'une variété de colza performante (300 000 graines), d'une variété de colza à floraison très précoce (hybride - 30 000 graines) et de l'association de deux légumineuses : trèfle d'Alexandrie et lentille (10 kg) ».

Selon RAGT Semences, ce dispositif GreenPack présente plusieurs bénéfices : l'association avec les légumineuses permet « une restitution de 25 à 35 unités d'azote, une réduction de la pression adventices par phénomène de concurrence et une réduction de l'impact des grosses altises et des charançons du bourgeon terminal sur le colza ». De son côté, le mélange avec une variété de colza très précoce est « une méthode alternative de contrôle des méligèthes. Le colza très précoce attire ces ravageurs et laisse la variété d'intérêt exprimer tout son potentiel (au moins un traitement insecticide évité) ».

Pour les semis 2021, quatre GreenPacks seront disponibles. « Ce qui change : la variété performante. Vous pourrez retrouver RGT Tempo, RGT Banquizz, RGT Quizz et RGT Guzzi », note Samuel Dubois, chef marché hybrides France. Autre particularité de ces packs : « s'ils sont prêts à mélanger pour 1 ha, chacun des trois composants est bien séparé dans un sac différent pour s'adapter à tout le parc matériel français », souligne l'expert.

Conseils d'utilisation du semencier pour le GreenPack :



Semis avec un semoir à céréales

- 1 seule trémie : mélanger les 3 sacs pour un semis en simultané à 12 kg/ha.

- 2 trémies : 1 trémie pour les deux sacs de colza à mélanger (densité de semis à 33 graines/m²) et 1 trémie pour les légumineuses (semis à 10 kg/ha).



Semis du colza avec un semoir monograine

- Semis des légumineuses avant, avec un semoir "classique" (10 kg/ha), puis semis des deux colzas au monograine (33 graines/m²).

- Si monograine avec trémie supplémentaire (fertilisant, autres types de semences...) : éléments semeur avec les deux sacs de colza à mélanger et une trémie pour les légumineuses.

Sécuriser l'implantation du colza

À côté de cette offre, RAGT Semences continue de travailler sur la sécurisation de la phase automnale du colza. Depuis deux ans, il propose d'ailleurs le label Secure Install, dans lequel sont regroupées des variétés répondant à ces quatre critères : « une bonne dynamique de développement à l’automne, la valorisation de l’azote disponible, une capacité d’évitement face aux pressions larvaires d’automne et une tolérance jaunisse, TuYV ». Dans cette gamme, retrouvez notamment RGT Cadran et RGT Tempo.

Pour les semis 2021, le semencier mise aussi sur un fort développement de RGT Tempo et RGT Banquizz, lancés en 2020. Leurs atouts : « un fort potentiel et une régularité de développement ». La variété RGT Kocazz se démarque, elle, par sa tolérance à la hernie. Enfin, trois nouveautés en cours d'inscription, encore sous numéro, devraient également les rejoindre.

