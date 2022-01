Pour les semis 2022 Saatbau propose une large gamme variétale en soja

Pour accompagner le développement de la culture en France, le semencier propose une large gamme de variétés de soja allant du groupe 0000 au groupe I.

Parmi les principaux axes de recherche en soja, Saatbau porte beaucoup d'importance à la rusticité de ses variétés (vigueur de départ notamment) et à leur résistance au stress hydrique (sélection dans un climat continental), comme l'indique Jean-Philippe Courreau, manager produits & responsable commercial Nord pour le réseau français.

Autres spécificités de la sélection Saatbau en soja : « la floraison indéterminée, qui induit une période de floraison plus longue et ainsi plus de pouvoir de compensation des variétés. La forme des feuilles plutôt ovale permet aussi une meilleure couverture de l'inter-rang, ce qui contribue à limiter le salissement des parcelles ».

Afin d'accompagner le développement de la culture dans l'Hexagone, le semencier cherche sa gamme. En vue des semis 2022, il compte plus de 20 variétés de soja allant du groupe 0000 au groupe I, dont 12 variétés en agriculture biologique. Plusieurs d'entre elles présentent de très bons résultats dans les résultats d'essais Terres Inovia 2021 :

- « Dans le groupe des 000, Aurelina, inscrite en France en 2019, se classe première en taux de protéines à 45,4 %. Elle confirme depuis son inscription sa régularité de rendement et surtout son haut niveau de protéines », souligne le semencier.

- « Dans le groupe des 00, Abiola (inscrite en France en 2020) est aussi première en taux de protéines à 45,5 %. De son côté, Altona se classe première en rendement avec 108 % des témoins, et confirme son résultat de l’année dernière à 106,3 %. Adelfia est première en rendement protéines à 104,9 %. Elle confirme ses notes d’inscription au catalogue français 2020 et offre le parfait équilibre rendement/protéine. »

« Ces variétés complètent la gamme des 00 avec Albenga et Bettina, ayant elles aussi fait leurs preuves dans le réseau Terre Inovia les années précédentes. »

- « Dans le groupe des 0, Kristian termine également premier de son groupe en rendement à 106,9 % comme l’année dernière où il avait fini loin devant à 109 %. »

Le Quart d'heure agricole, le podcast de Terre-net et de Web-agri, est dédié à la culture du soja (épisode 20). Pour le découvrir >>

Du soja français pour un régime hyper-protéiné

Ce mois-ci :, le podcast de Terre-net et de Web-agri, est dédié à la culture du soja (épisode 20). Pour le découvrir >>

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net