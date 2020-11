Gestion des effluents phytosanitaires Syngenta lance un nouveau format d'Héliosec de 2 m²

La gamme Héliosec s'élargit avec un nouveau format de 2 m² pour « répondre aux besoins du plus grand nombre. Celui-ci est destiné aux exploitations générant des volumes d'effluents phytosanitaires, allant de 1 000 à 1 500 l par saison. Les deux autres formats, de 4 m² et 6 m², permettent de gérer des volumes respectivement jusqu’à 3 000 l et 4 500 l », présente Syngenta.

Après ceux de 4 m² et de 6 m², Syngenta lance désormais le système Héliosec sous un format de 2 m². « Conçu avec un bac à double parois, rotomoulé en une seule pièce, ce dernier peut être installé en dehors d’une dalle béton. Le bac et son châssis peuvent s’installer sur une dalle métallique vendue en option, sur laquelle la structure métallique est fixée par quatre attaches robustes. Et cette dalle métallique, pourvue de deux trous standards peut être déplacée directement avec l’Héliosec dessus, avec un transpalette, en fonction des besoins de l’agriculteur », explique la firme dans un communiqué.

Pour rappel, ce système fonctionne « par déshydratation naturelle. L’installation, constituée d’un bac et d’un châssis avec une couverture transparente, permet de collecter les fonds de cuve et les eaux de rinçage intérieur et extérieur des pulvérisateurs dans une bâche placée dans le bac. Celles-ci sont progressivement déshydratées par l’action naturelle du vent et de la chaleur. En fin de cycle, la bâche avec son dépôt sec est placée dans une sache spécifique en vue d’une collecte par la filière Adivalor et destruction ultérieure ». Cela permet de « gérer toutes les substances actives dont le cuivre et de se mettre ainsi en conformité avec la réglementation sur la gestion des fonds de cuve et des eaux de lavage des pulvérisateurs. Pour les très gros volumes ou les aires collectives jusqu’à 8 Héliosec peuvent être regroupés. Pour configurer et choisir le volume adapté aux besoins, un service de conseils est fourni par les distributeurs ».

