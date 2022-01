Produits phytosanitaires Un kit de débouchage des buses reconnu dans le cadre des CEPP

En ce début d'année, Axe environnement a confirmé la validation de son kit de débouchage des buses dans le cadre des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques (CEPP).

« A l’heure actuelle, le risque de contamination sur les phases de nettoyage des buses en cours et après pulvérisation, est une source majeure de contamination des opérateurs agricoles. L'opérateur lors de la phase de nettoyage des buses ne porte pas systématiquement de gants et à tendance à déboucher les buses par soufflage direct à la bouche... Avec le kit de débouchage des buses, notre objectif est donc de bannir l'action de démontage des buses sans gant et le soufflage des buses à même la bouche », précise Axe environnement.

L'entreprise entend ainsi contribuer à « réduire l’exposition des opérateurs aux produits phytopharmaceutiques lors de ces phases de débouchage et d’entretien du matériel de pulvérisation agricole ».

Utilisable sur l'ensemble des cultures, ce kit proposé se compose d'une bombe air-buse, d'une boîte de gants jetables nitrile Solo 977 et d'une brosse à buses. Le montant unitaire de certificat pour cet équipement de 0,5 CEPP/kit.



> Voir Le kit de débouchage de buses Axe-environnement permet 50 utilisations. Prix de vente conseillé : 49 € HT> Voir la fiche CEPP correspondante

