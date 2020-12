Variétés de maïs grain et fourrage Variété, traitement de semences et densité : l'accompagnement Dekalb

Chez Dekalb, les choix de la variété, du traitement de semences et de la densité constituent la priorité pour un semis de maïs optimal. En vue des semis 2021, le semencier poursuit l'accompagnement des agriculteurs sur ces trois points avec la génétique E-breed, Acceleron et son appli 3D.

Dekalb poursuit le déploiement de sa génétique E-Breed, où « le savoir-faire des sélectionneurs est démultiplié par les outils digitaux », indique Jean-Marie Lézé, responsable marketing maïs grain chez Dekalb France. « Le nombre d'essais sur le terrain reste le même, mais l'intelligence artificielle et les modèles prédictifs permettent de plus tester chaque variété », assure l'expert. L'objectif visé avec cette nouvelle génération : « réduire les risques pédo-climatiques pour plus de performance et de stabilité ».

Pour les semis 2021, DKC4391 (demi-précoce) et DKC4598 (demi-précoce à demi-tardive) continuent de se développer et sont rejointes par plusieurs nouveautés :

DKC4302 (demi-précoce) : « excellent profil agronomique avec une bonne vigueur de départ et hautes performances ». Cette variété est aussi labellisée DKoptim'eau (tolérance au stress hydrique)

L'offre grain est aussi complétée par la gamme waxy et 4 variétés disponibles en bio.

Concernant le marché fourrage, « les données Arvalis confirment de très beaux résultats ». Pour les semis 2021, trois nouveautés arrivent sur le créneau très précoce, indique Coralie Ragueneau, responsable marketing maïs fourrage chez Dekalb France :

DKC3218 (très précoce) : « la meilleure inscription France sur son créneau de précocité à 104,5 % des témoins », variété mixte

(très précoce) : « la meilleure inscription France sur son créneau de précocité à 104,5 % des témoins », variété mixte DKC3201 (très précoce) : « hybride performant aussi bien en fourrage qu'en grain. Il possède une excellente digestibilité des fibres et offre une souplesse de récolte grâce à sa capacité à rester vert et sa tenue de tige. »

(très précoce) : « hybride performant aussi bien en fourrage qu'en grain. Il possède une excellente digestibilité des fibres et offre une souplesse de récolte grâce à sa capacité à rester vert et sa tenue de tige. » DKC3204 (très précoce) : « excellente digestibilité des fibres, associée à un bon taux d'amidon ». Cette variété montre une « stabilité dans les potentiels moyens à faibles et aussi utilisable en grain ».

Un semis de maïs optimal passe aussi par le choix de la densité de semis et du traitement de semences

Le semencier met également à disposition des agriculteurs son appli 3D Dekalb, disponible gratuitement. Une fois téléchargée, elle est accessible sans réseau. En fonction du type de sol, du potentiel de rendement... cette dernière propose les variétés Dekalb adaptées et la densité de semis correspondante. « Ce calculateur s'appuie sur un réseau d'une quarantaine de grandes parcelles hétérogènes partout en Europe notamment et est mis à jour chaque année avec les derniers résultats. »

Petite précision pour les appareils iOS : lors de la première ouverture de 3D Dekalb, « un message vous indique que son développeur n’a pas été approuvé sur votre appareil. Il suffit de :

- Suivre, depuis les paramètres de votre appareil : Réglages > Général > Gestion de l'appareil > Panda Suite > Faire confiance à Panda Suite (Ent)

(Ou selon les appareils, Paramètres > Général > Profil et périphériques > Panda Suite > Se fier)

- Et confirmer votre choix lorsque vous y êtes invité.

Concernant les traitements de semences, Dekalb poursuit le développement d'Acceleron, biostimulant qui « d'optimiser le développement de la culture tout au long du cycle ». Selon les essais Dekalb, il permet de « favoriser l'exploration du sol par les racines (x 7) et le rendement (+ 2 à 3 q/ha) ».

