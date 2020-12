Variétés de maïs grain et fourrage Semences de France développe sa gamme au-delà des créneaux très précoce-précoce

Comme l'an passé, Semences de France poursuit son développement sur les créneaux très précoce et précoce, et confirme son arrivée au-delà des indices 350 (demi-précoce). Le semencier travaille également les mélanges variétaux pré-définis en fourrage et la réussite de l'implantation des maïs.

Connu pour son positionnement très précoce-précoce, Semences de France présente, une nouvelle fois, une offre importante sur ces créneaux. Pour les semis 2021, deux nouveautés font leur entrée sur le créneau très précoce : Ludmilo (230), caractérisée par « son grand gabarit, un très haut niveau de productivité fourrage et une bonne vigueur de départ » ; et Madisco (240), profil plutôt grain, mais aussi utilisable en fourrage, qui se distingue par « un très bon niveau de rendement, une très bonne tenue de tige et une bonne fin de cycle ». À leurs côtés, retrouvez aussi Adamanto (210-220), variété mixte reconnue pour sa « très bonne vigueur de départ et sa bonne digestibilité ». Le créneau précoce s'étoffe avec Absolutissimo (280), ses points forts : « un fort développement végétatif, un très haut niveau de productivité fourrage et une régularité de performances ».

Toujours sur le marché fourrage, l'arrivée de deux variétés demi-précoces à noter : Talisco, qui présente « un profil fibres et amidon, un haut niveau de rendement et une excellente vigueur de départ » ; et Bigbeat, qui se distingue par « un très haut niveau de rendement et une régularité de performances ». En demi-précoce, découvrez aussi la nouveauté grain Deniro (300), mise en avant pour « sa dessication rapide en fin de cycle et son rendement économique ».

La gamme naissante de variétés demi-précoces à demi-tardives, qui a débuté l'an passé avec Bcool, se renforce pour les semis 2021 avec Gobelin (360) : « haut niveau de rendement grain et dessication rapide en fin de cycle ». Toskano (450-460) vient rejoindre Rafika sur le créneau demi-tardif. Avec une orientation grain mixte, elle se caractérise par « une régularité de rendement et un bon comportement face au stress hydrique ». Et enfin sur le segment tardif, Manesco, avec une orientation fourrage mixte, affiche « un niveau de développement végétatif impressionnant, un haut niveau de rendements et une régularité de performances ».

Semences de France travaille aussi sur l'agriculture biologique : neuf variétés de maïs seront disponibles pour les prochains semis, du créneau très précoce à demi-tardif. Leurs points communs : « bonne vigueur de départ, rusticité et régularité ».

Utiliser la diversité génétique face aux aléas climatiques

Convaincu « qu'utiliser la diversité génétique permet de parer aux différents aléas, notamment climatiques », le semencier propose également les mélanges variétaux V2 max, pré-définis en sachets prêts à semer. « Ces mélanges sont étudiés au préalable pour leurs complémentarités et assurent sécurité et équilibre », précise Fabrice Chevalier. Pour les semis 2021, trois mélanges seront ainsi commercialisés en maïs fourrage, combinant des intérêts agronomique, nutritionnel et facilité d'utilisation.

Réussir l'implantation des maïs avec Semboost

Autre thématique étudiée par Semences de France : comment sécuriser l'implantation des maïs ? Dans cet objectif, le semencier met en avant l'enrobage de semences Semboost, qui combine : un activateur de semences Releaseed, l'insecticide Force 20 CS pour « lutter contre taupins, scutigérelle et chrysomèle », les fongicides Redigo M efficace contre les champignons responsables des fontes de semis et Vibrance, efficace contre le rhizoctone. Avec ce mélange, le semencier assure « une meilleure implantation racinaire, un meilleur peuplement (+ 5,5 % par rapport à la référence) et une meilleure couverture du sol (+ 4,2 % de surface foliaire par rapport à la référence) ».

