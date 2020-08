Openfield Avec la plateforme Openfield, Bioline illustre la 3e voie de l'agriculture

Pour illustrer sur le terrain sa notion de la 3e voie de l'agriculture, Bioline a mis en place la campagne passée la plateforme d'essais Openfield, basée sur l'innovation et la combinaison de solutions. Les visites réelles ayant été compromises par la situation sanitaire du pays, l'entité vous propose une visite digitale via le développement d'un site web dédié.

Face aux différents enjeux du monde agricole, Bioline France prône la mise en œuvre de la 3e voie de l'agriculture (#3VA), synonyme « d'une agriculture performante et durable au bénéfice des consommateurs (objectif 0 % de résidu de pesticides), des agriculteurs (un revenu juste et équitable) et de l'environnement (anticiper les changements climatiques et préserver la biodiversité) ».

« Openfield, l'innovation au champ »

Pour illustrer cette notion de 3e voie de l'agriculture, Bioline a mis en place, la campagne dernière, une plateforme de 6,5 ha : Openfield. Située à Milly-la-Forêt (Essonne), elle regroupe 24 essais multi-cultures et multi-factoriels, basés sur l'innovation et combinant services et solutions. « L'objectif n'est pas d'opposer les différentes formes d'agriculture », assure Olivier Descroizette, directeur technique innovation chez Bioline. Sur la plateforme, se côtoient ainsi « des essais en agriculture biologique, en agriculture de conservation des sols, en agriculture de précision ou en agriculture conventionnelle ». À travers ces expérimentations, Bioline travaille aussi sur le développement de « différents indicateurs pour les consommateurs que nous sommes tous, destinés à mesurer l'impact de telle ou telle pratique culturale sur l'environnement, ou bien à optimiser le revenu de l'exploitant ».

Compte-tenu de la situation sanitaire du pays, les visites terrain initialement prévues ont été annulées et les équipes Bioline ont décidé de proposer un site web pour découvrir la parcelle comme si vous y étiez. Ouvert à tous, il regroupe des vidéos et des fiches techniques pour chacun des essais sur de multiples thématiques : biocontrôle, modulation de densité de semis, variétés, services AgTech, fertilisation, etc.

La poursuite de la plateforme Openfield est déjà entamée pour cette campagne et les équipes Bioline réfléchissent également à mettre en place des plateformes Openfield en version réduite dans d'autres régions, afin de développer ce type d'essais dans des contextes pédo-climatiques différents.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net