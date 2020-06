« 3e voie de l'agriculture » Bioline by inVivo se réorganise pour répondre aux enjeux du monde agricole

Bioline by inVivo se réorganise pour « faciliter la promotion des produits et services répondant à la dynamique de la 3e voie de l’agriculture ». Pour cela, la nouvelle entité Bioline France vient d'être créée et regroupe une équipe terrain segmentée en trois grandes régions (Nord-Est, Ouest et Sud).

Bioline by Invivo officialise sa réorganisation interne, avec la création de Bioline France. L'objectif présenté par les équipes de la nouvelle entité, lors d'une conférence de presse le 24 juin 2020 : « être à la hauteur des enjeux auxquels le monde coopératif et le secteur agricole sont confrontés en France et dans le monde » : changement climatique, augmentation de la population mondiale, attentes des consommateurs et des citoyens, juste rémunération des agriculteurs.... Pour y répondre, Bioline met en avant la construction d'une 3e voie de l’agriculture (#3VA), qui s'appuie sur l'innovation et la combinaison des solutions.

À ce sujet, retrouvez prochainement plus d'informations concernant la plateforme d'essais Openfield, illustration sur le terrain de cette stratégie de la 3e voie de l'agriculture, sur Terre-net

Dans ce contexte, Bioline simplifie son organisation interne et « créé une équipe de proximité, chargée de promouvoir, auprès des organisations agricoles, les différents produits, solutions et services innovants proposés par le groupe. [...] Cette nouvelle équipe s'est construite sur la base des expertises et compétences des huit sociétés françaises filiales de Bioline by InVivo : Semences de France, Phyteurop, Fertiline, BiolineAgroSciences, be Api, Smag, Bioline Insurance, Protélis ». Regroupant environ soixante collaborateurs, elle sera chargée de « promouvoir les produits, variétés et solutions dédiés aux marchés des grandes cultures, de la vigne, de l’arboriculture et du maraîchage ». Effective au 1er juillet prochain, cette nouvelle organisation sera dirigée par Jean-Sébastien Bailleux, soutenu par trois directeurs régionaux : Frédéric Rameaux pour la région Nord-Est, Frédéric Hais, pour la région Ouest et Franck Escales, pour la région Sud.

Une structuration en trois divisions

« Pour structurer plus efficacement les trois grands domaines d’activités majeurs pour le

développement de Bioline by InVivo, l’entreprise a fait le choix d’une organisation plus souple, adaptable et réactive en divisions entièrement dédiées aux marchés porteurs des semences, produits de santé du végétal et offres de solutions innovantes et responsables pour les exploitants agricoles », précise Laurent Martel, directeur général de Bioline by inVivo. L'idée est de développer « des pôles de compétences et d’expertises pour répondre plus efficacement et rapidement aux besoins des marchés agricoles ».

Les trois divisions seront donc :

Bioline Crop Care (produits de protection des plantes : herbicides, fongicides, insecticides, biosolutions), dirigée par Ludwik POKORNY (actuellement directeur général de Bioline Agrosciences)

(produits de protection des plantes : herbicides, fongicides, insecticides, biosolutions), dirigée par Ludwik POKORNY (actuellement directeur général de Bioline Agrosciences) Bioline Seeds (semences fourragères et intercultures, hybrides, céréales à paille et protéagineux », gérée par Pascal Mombled (actuel directeur Général de Semences de France) jusqu'à son départ au 1er semestre 2021, Julien Bas lui succèdera.

(semences fourragères et intercultures, hybrides, céréales à paille et protéagineux », gérée par Pascal Mombled (actuel directeur Général de Semences de France) jusqu'à son départ au 1er semestre 2021, Julien Bas lui succèdera. Bioline Solutions (solutions et prestations de services innovants : logiciel de gestion d’exploitation et de traçabilité parcellaire, agriculture de précision, assurance multirisque, épargne de précaution), sous la responsabilité de Philippe Hamelin.

Au-delà de cette réorganisation en divisions, l'ensemble des produits et services proposés devraient progressivement être commercialisés sur la plateforme digitale aladin.farm. Selon Bioline, « aladin.farm s’inscrit pleinement dans la construction de la 3e voie de l’agriculture et viendra en appui de l’offre globale » proposée par la nouvelle entité.

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net