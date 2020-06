Agriculture et apiculture Fermes Leader lance un réseau de ruches connectées

Fermes Leader a mis en place, fin avril 2020, un réseau de plus d'une vingtaine de ruches connectées dans les régions des Hauts de France, Bourgogne Franche-Comté, Pays de la Loire et Grand Est. Équipées de capteurs, ces ruches permettent de « remonter des données afin de suivre l'évolution de l'activité des abeilles et la cohabitation avec les pratiques agricoles », explique le réseau.

« La préservation des abeilles représente un enjeu important tant pour l'apiculture que pour l'agriculture. Ces deux mondes sont étroitement liés par ce pollinisateur », présente Carole Rocca, directrice du projet Fermes Leader. Afin de suivre l'évolution de l'activité des abeilles et la cohabitation avec le monde agricole, le réseau entend s'appuyer sur les outils numériques avec le lancement d'Apitech, un réseau de ruches connectées.

Depuis fin avril 2020, « une communauté d'agriculteurs innovants sont engagés dans la démarche via leurs coopératives (Cavac, Cac68, Noriap, Océalia, 110Bourgogne, UAPL et Agrinovex - centre de recherche et innovation de Bioline by inVivo) pour collecter des données qui seront ensuite exploitées par les services techniques des coopératives et des instituts techniques », précise le réseau dans un communiqué.

« Les technologies numériques apportent aujourd’hui l’opportunité d’accéder à une donnée dynamique, objective et en grand nombre de façon automatique : ce qui va permettre de mesurer les progrès réalisés, de le faire savoir, de le valoriser pour la profession agricole et de mettre en évidence la relation nécessaire apiculture et agriculture » , ajoute Éric Ducornet de la coopérative 110Bourgogne.

Une ruche connectée ? Comment ça marche ?



« Le dispositif est composé de 3 capteurs : 2 balances connectées, un GPS / capteur thermique et une station météo connectée. Ces outils permettent de suivre l’évolution du rucher : température interne, poids et position de la ruche et d’étudier l’écosystème dans lequel évolue l’abeille : température, hygrométrie, pluviométrie. »

Les trois objectifs fixés de ce projet pour cette première saison :

« La construction d'un réseau de suivi d'activité des pollinisateurs et d'une interface de restitution commune »

« La formation sur le lien entre pollinisateurs et pratiques agricoles »

« L'identification d' indicateurs de bonne santé de l'abeille valorisables auprès d'acteurs agro-industriels »

Plus d'infos sur le réseau Fermes Leader : il vise à accompagner le déploiement des solutions digitales chez les agriculteurs du réseau. Ce living-lab, laboratoire d’innovation ouverte est une nouvelle approche qui place l’utilisateur au cœur du système. Dans cet environnement, les principaux intéressés, passent du rôle d’utilisateur à celui de véritable acteur. Ceci leur permet de collaborer pour participer à la création de nouveaux services ou produits.

