Déduction pour épargne de précaution En synthèse, ce qu'il faut retenir du dispositif fiscal

La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal. Il a remplacé les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas), qui n’ont pas fonctionné, notamment en raison de l’obligation d’épargne bancaire qui obligeait les exploitants à bloquer de la trésorerie sur plusieurs années.

Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole.

Le montant de la DEP varie en fonction du bénéfice agricole de l’entreprise. Pour profiter de la DEP, l’exploitant doit constituer une épargne de précaution d’au minimum 50 % du montant déduit. Celle-ci peut prendre la forme de sommes placées sur un compte bancaire et c’est la nouveauté intéressante de ce dispositif, de coûts engagés pour l’acquisition ou la production de stocks : fourrages, produits ou animaux avec un cycle de rotation supérieur à un an.

En effet, dès lors que ce calcul de ces coûts est réalisé, l’exploitant peut aisément et sans effort supplémentaire bénéficier des avantages de la DEP.

Les sommes déduites sont limitées par un plafond annuel et un plafond cumulé. La déduction est proportionnelle au bénéfice agricole dans les limites de plafonds que prévoit la loi :

Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la DEP dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle.

Pour profiter de la DEP, l’exploitant doit constituer une épargne de précaution d’au minimum 50 % du montant déduit. Celle-ci peut prendre la forme :

Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. À l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.

Auteur : Bérengère Lagadec, rédactrice pour Cogedis

