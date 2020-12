Vient de paraître: Terre-net Le Magazine Agriculture de conservation : parcours jalonné pour débuter en sécurité

• Matthieu Schubnel • Terre-net Média

Après des années de marginalité durant lesquelles les pionniers ont expérimenté sans relâche, l’agriculture de conservation des sols semble confirmer ses bénéfices sur la santé des sols et des cultures. Les références s’accumulent, les techniciens se forment, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux à rejoindre ou créer des groupes pour avancer dans cette direction. Méthodes, outils, encadrement… : les ingrédients paraissent aujourd’hui rassemblés pour une transition sécurisée. Retrouvez dans le numéro de Terre-net Le Magazine qui vient de paraître, les clés pour entamer cette transition sereinement, ainsi que nombre d’autres sujets.

Alors que moins de 5 % des agriculteurs français auraient à ce jour fait le choix de l’agriculture de conservation des sols (ACS), ses principes suscitent de plus en plus d’intérêt. Réduire les charges et les intrants, faire face aux impasses techniques, préserver les sols… autant de raisons qui poussent les exploitants à s’intéresser à ce mode de production. Ce dossier de Terre-net Le Magazine a rassemblé des outils, méthodes et conseils aujourd’hui éprouvés pour que les exploitants sensibilisés disposent des clés pour réussir cette transition d’une structuration mécanique des sols à une structuration par les racines, tout en limitant les risques. Ce mois-ci, Terre-net Le Magazine décrypte aussi les composantes de la PAC dont la nouvelle formule devait entrer en vigueur en 2021. Mais les agriculteurs européens devront se contenter pour l’instant d’un régime transitoire de deux ans. Semis 2021 : anticiper les besoins Le magazine vous propose un article sur l’impact des chantiers de récolte de betteraves sur les sols, avec un risque de compaction irréversible. Dans le prolongement de la saison des semis qui s’est achevée, vous envisagez peut-être de renouveler votre semoir avec un équipement plus performant ou adapté aux nouveaux itinéraires techniques que vous envisagez de mettre en place… Un article consacré à ce sujet devrait alimenter votre réflexion. En prévision des semis de maïs, ce magazine vous propose aussi un point sur les moyens encore disponibles pour se prémunir contre les attaques de corvidés qui ont touché parfois fortement les exploitants au printemps 2020. Dégrippage et ZNT L’essai de ce numéro se focalise sur un outil original proposé par Sparex et capable de dégripper de petites pièces mécaniques grâce à son système de chauffage par induction. De quoi étoffer peut-être votre atelier. Un article présente en outre quelques-unes des dernières nouveautés en matière de travail du sol. La rédaction vous propose par ailleurs un aperçu des points-clé à considérer pour qui souhaite se lancer dans un projet de méthanisation. Elle revient sur l’intérêt de s’appuyer sur des OAD (outils d’aides à la décision) pour piloter ses applications fongicides, avec l’expérience d’un agriculteur picard. À découvrir également un article d’un entrepreneur de travaux agricoles qui se confie sur l’usure anormale des pneumatiques sur son parc d’une soixantaine de machines. Retour aussi sur les stratégies de lecteurs pour tenir compte des ZNT sur leur exploitation… et les moyens d’y déroger en toute légalité. Ce numéro comporte par ailleurs une sélection de posts dénonçant les choix hasardeux d’images par les médias grand public pour illustrer les sujets agricoles, ainsi qu’un article sur les risques et précautions à prendre lorsque la voie publique est salie par un chantier agricole. Retrouvez comme dans chaque numéro des produits et services utiles tout juste lancés sur le marché. Sans oublier une multitude de contenus accessibles en réalité augmentée avec votre smartphone pour enrichir votre expérience de lecture ! Consultez ce magazine gratuitement sur cette page !

