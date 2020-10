Concours vidéo « Battle EPI » Pour ne plus se battre à faire porter les équipements de protection

De la « campagne de prévention EPI », initiée au dernier Salon de l'agriculture dans le cadre du plan Écophyto, est née la web-série « EPI c'est tout », des mini tutos pour sensibiliser les agriculteurs aux risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires ainsi qu'aux moyens de prévention. Comme clap de fin, une battle de vidéos est proposée aux élèves de l'enseignement agricole pour que la nouvelle génération soit « actrice » de sa future protection.

Comment faire pour que les équipements de protection individuelle, ces fameux EPI, deviennent le cheval de bataille des agriculteurs et éviter ainsi un certain nombre d'accidents et de maladies dans les exploitations agricoles ? Pour toucher en particulier la future génération de producteurs, la FNSEA a décidé de proposer une "battle EPI" à l'image de celles organisées dans les domaines de la danse et de la musique. Les élèves de l'enseignement agricole, du lycée à Bac + 5, s'affronteront individuellement ou par groupe à coup de vidéos sensibilisant aux risques liés à l'emploi des produits phytosanitaires et aux moyens de les prévenir.

Pour participer, il suffit de s'inscrire en ligne sur epiphyto.fr avant le 31 janvier 2021. Les films retenus seront diffusés sur le site web, où ils pourront être "likés". Les prix, quatre au total (trois décernés par un jury et un, dit "du public", pour récompenser la vidéo ayant reçu le plus de "likes"), seront remis lors du Salon de l'agriculture en février prochain. Ce concours clôturera la web-série "EPI c'est tout" réalisée dans le cadre de la "campagne de prévention EPI", cofinancée par le plan Écophyto et lancée au Sia 2020 pour une période d'un an.

À travers ces mini tutos, il s'agit d'informer, former et faire la promotion des équipements de protection individuelle, de façon pratique, rapide et ludique, auprès des exploitants en place comme des futurs agriculteurs. Quelles sont les réglementations en vigueur en matière d'EPI, comment bien les utiliser, etc. ? Autant de questions abordées au cours des sept épisodes dont les trois premiers − "Les EPI c'est pour quoi faire ?", "Des gestes pro" et "Do you speak EPI ?" − sont déjà disponibles sur le site internet www.weloveagri.fr.

