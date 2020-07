« Lutte anti-limaces responsable » De Sangosse adhère à la démarche « Zéro dans l'eau »

Avec cette démarche, De Sangosse entend participer à « pérenniser l’avenir des solutions anti-limaces en encourageant une utilisation responsable qui concilie protection des cultures adaptée au risque parcellaire, de l’utilisateur et de l’environnement ».

« Quelle que soit sa composition ou sa couleur, un granulé anti-limaces ne doit pas être retrouvé dans un fossé, un cours d’eau ou une zone de non-traitement (ZNT), c’est-à-dire les espaces adjacents aux parcelles agricoles traitées et non destinés à recevoir des anti-limaces », indique la démarche « Zéro dans l'eau » récemment lancée.

« Gratuite et vertueuse », cette démarche neutre « entend avant tout fournir aux agriculteurs les outils permettant les bonnes pratiques d'utilisation des anti-limaces, mais aussi fédérer tous les acteurs de la filière autour d'un projet partagé ». Cette démarche doit contribuer à un dialogue constructif entre la filière agricole et les citoyens « sur un sujet parfois sensible comme celui de la qualité de l'eau ou l'évolution des bonnes pratiques et les démarches de progrès qui répondent justement aux attentes sociétales ».

Adhérer à la démarche ?

Convaincus par les objectifs et principes de la démarche, n'hésitez plus : l'adhésion est gratuite et ouverte à tous : « agriculteurs, distributeurs, prescripteurs, conseillers, instituts techniques, chambres d’agriculture, agences de l’eau, ETA, Cuma…

https://zerodansleau.fr/ >> Retrouvez toutes les infos nécessaires sur le site web dédié :. Retrouvez-y vidéos, boîte à outils, supports interaticfs, quizz, etc.

Début juillet, De Sangosse a notamment annoncé son engagement dans la démarche « Zéro dans l'eau ». « En tant qu’acteur de référence sur le marché des anti-limaces en France, notre rôle de leader est non seulement de contribuer à cette démarche de filière mais également de porter ce message de responsabilité d’entreprise, indique Pierre Olçomendy, chef de marché anti-limaces. Il s’agit de montrer l’exemple comme doivent le faire d’ailleurs l’ensemble des acteurs pour assurer une mise en œuvre des bonnes pratiques et de l’utilisation raisonnée et maîtrisée des anti-limaces et de garantir pour l’avenir la pérennité des solutions anti-limaces face à ce bio-agresseur particulièrement redoutable et impactant pour les cultures. »

