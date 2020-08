[Sondage] Moisson 2020 Des rendements en blé en fort recul par rapport à 2019

Selon un sondage réalisé sur Terre-net, les rendements en blé sont décevants cette année et en fort recul par rapport à l'année 2019.

Alors qu'en 2019, 55 % des agriculteurs affichaient des rendements supérieurs à 80 q/ha en blé, ils ne sont que 31,5 % à être dans ce cas en 2020. 8,65 % dépassent la barre des 100 q/ha. C'est ce qui ressort d'un sondage en ligne réalisé sur Terre-net du 28 juillet au 4 août 2020 et auquel 2 486 personnes ont répondu.

12 % environ réalisent moins de 40 q/ha, 23,21 % entre 40 et 59 q/ha et 28,88 % entre 60 et 79 %.

Arnaud Lespagnol, agriculteur dans le Cher, a partagé sur Twitter ses résultats décevants pour cette moisson 2020 :

.#DureMoisson2020

Dernière remorque rentrée. Un année travail bien mal payée :

Orge Hiver -22%

Blé d'hiver - 25%

Triticale - 20%

Orge ptps - 45%

pois pota - 75%

Lentilles - 80%

Que sera le tournesol ?

Et la paille aussi -50% de la moyenne.

Ca va nous coûter cher ! pic.twitter.com/FJQZRlhXwX — Lespagnol Arnaud (@LespagnolArnaud) August 8, 2020

Pour les éleveurs aussi, les rendements sont décevants par rapport à 2019.

N.B. : Les résultats de ce sondage sont à titre indicatif (l'échantillon n'a pas été redressé)

