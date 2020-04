Vu sur les réseaux sociaux Deux agritwittos vulgarisent la pulvérisation agricole

Tout, tout, vous comprendrez tout... sur la pulvérisation agricole. C'est le défi que se sont lancés Bruno Cardot et Hervé Gustin en réalisant un thread sur Twitter. En vidéo, les deux membres de FranceAgriTwittos présentent comment utiliser le pulvérisateur agricole afin d'appliquer au mieux les produits de protection sur les cultures et de respecter les zones de non-traitement.

Pour expliquer la pulvérisation agricole à tous, @BruCardot et @rv59268 ont choisi de réaliser un thread sur Twitter avec plusieurs vidéos. Pédagogues, ils commencent par présenter la buse d'épandage, qui « permet de pulvériser des gouttes de la bonne taille pour une efficacité maximale et un impact minimal des produits phytosanitaires sur l’environnement ». Cet élément est le même pour chaque pulvérisateur, appelé « le monster » par les deux agritwittos, « qu'il soit petit, grand, étroit, large ou même de jardin ».

Vient ensuite la description des boîtiers de contrôle situés dans la cabine du tracteur, dont le guidage GPS, qui « coupe les tronçons et permet d'éviter ainsi les recroisements et les doublons inutiles » et la régulation électronique qui suit la pression de pulvérisation.

#thread VIDEO2

pour bien contrôler ma pulvérisation, je gère

ma position dans le champ pour éviter les doubles dosages avec le GPS

ma dose appliquée en l/ha pour respecter le dosage du produit sur mon écran de contrôle

ma pression au manomètre pour éviter la dérive pic.twitter.com/i3rUjhxbSJ — Bruno (@BruCardot) April 22, 2020

Bruno Cardot et Hervé Gustin font également attention à la hauteur des rampes pour avoir une diffusion uniforme du produit de protection sur la culture cible.

Ils rappellent aussi les règles strictes que doivent suivre les agriculteurs pour manipuler les produits phytosanitaires : « utilisation des équipements de protection individuelle nécessaires (gants, combinaison, masque...), suivi des recommandations d'utilisation des produits, formation Certiphyto obligatoire, pulvérisateur certifié par un organisme habilité, conditions optimales de pulvérisation (vent, hygrométrie...) ».

#thread VIDEO4

maintenant pour préparer mon traitement, je dois suivre la réglementation #ZNT de mon produit phytosanitaire, je m'équipe d'EPI car le produit est très concentré avant sa dilution dans le #monster qui LUI aura été certifié par un organisme habilité par le @crodip pic.twitter.com/j3FH2LsSa8 — Bruno (@BruCardot) April 22, 2020

Pour illustrer tous ces propos, les deux hommes se sont même prêtés au jeu de la démonstration avec l'eau et des papiers hydrosensibles sur une parcelle de colza. Objectif : montrer que les zones de non-traitement sont bien respectées.

#thread VIDEO7

Pas de vent, c'est parti! Le monster passe! La pulvérisation est en cours! On ne voit pas de dérive! Et les papiers hydrosensibles?

Celui sous la 1ère buse est touché! Normal c'est DANS le champ!

Les autres dans la #ZNT? Ben rien regardez la vidéo! pic.twitter.com/qF6ieEc5xy — Bruno (@BruCardot) April 22, 2020

« Vous voyez nous sommes responsables, qualifiés et nous avons le savoir-faire pour ne pas polluer les riverains! Faites nous confiance #onvousnourrit », concluent Bruno et Hervé.

