Vu sur Youtube Direction la récolte du maïs grain chez Gilles VK

En vidéo, Gilles VK, agriculteur du Loiret, nous emmène avec lui pour la moisson du maïs grain 2021. Cette année, il a environ 40 ha à battre sur son exploitation.

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

« Ça se bat plutôt bien, commente Gilles VK dans une vidéo. Mais le maïs grain est encore un peu vert par endroits. » L'agriculteur du Loiret a préféré récolter autour du 20 octobre car il veut éviter de marquer trop le sol avec les passages d'engins et souhaite semer un blé en direct derrière.

Le maïs grain a été battu autour des 37 % d'humidité et les rendements oscillent « entre 90 et plus de 100 q/ha ». Globalement, « c'est un très bon niveau cette année », mais l'agriculteur s'attendait à mieux dans certaines parcelles.

Et chez vous ? Comment se passent les récoltes de maïs grain cette année ? D'après l'observatoire Céré'Obs de FranceAgriMer, 54 % des parcelles étaient récoltées au 25 octobre cette campagne (87 % l'an passé à la même date). Pour celles encore en place, 89 % sont notées dans « un état bon à très bon ».

#Moisson2021 #maïs ?? : ça sèche.



Mais les humidités ne sont pas celles de 2020 ?? - les rendements non plus ?? ??

Team #VentreJaune ?? pic.twitter.com/xh4NrzTuNm — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) October 20, 2021

C'était vraiment une année à #Maïs : 122 qx sec ??

Première fois que je vois ça ?? https://t.co/NpeSqoQdpH pic.twitter.com/qeO6hX7ah8 — legendre christophe (@legendre891) October 19, 2021

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net