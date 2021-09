Data récoltes 2021 Les estimations de rendements en maïs grain département par département

Agreste présente ses estimations de rendements et de surfaces de maïs grain pour la récolte, basées sur des données du 1er septembre 2021. Le rendement moyen national est évalué à 87,1 q/ha pour le maïs grain non-irrigué et à 112,1 q/ha en ce qui concerne le maïs grain irrigué.

Les conditions météo de l'été ont été plutôt favorables aux parcelles de maïs cette année. D'après les données au 1er septembre, Agreste estime à 87,1 q/ha le rendement moyen en maïs grain non-irrigué pour la récolte 2021 : soit une hausse de 26,1 % sur un an et de 1,7 % par rapport à la moyenne quinquennale 2016-2020. En ce qui concerne le maïs grain irrigué, le rendement est évalué à 112,1 q/ha : + 7,2 % par rapport à 2020 et + 2,6 % comparé à la moyenne 2016-2020.

Évaluées à 1,35 Mha, les surfaces (maïs grain irrigué et non-irrigué) sont, elles, en retrait de 16 % par rapport à l'an dernier, mais assez stables par rapport à la moyenne 2016-2020 (+ 0,3 %). La production de maïs grain serait ainsi de 13,03 Mt pour cette récolte 2021 (- 2 % sur un an et + 1,5 % par rapport à 2016-2020).

Les résultats département par département

Retrouvez plus de détails avec les cartes interactives ci-dessous. Cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir les estimations de rendements en maïs grain, non-irrigué et irrigué, pour cette récolte 2021 ainsi que l'évolution par rapport à 2020 et à la moyenne 2016-2020.

Retrouvez, sur la carte suivante, les estimations de surfaces en maïs grain pour la récolte 2020, l'évolution par rapport à 2019 et à la moyenne 2015-2019.

