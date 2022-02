Vu sur les réseaux Gilles VK (45) démarre les apports d'azote sur certains blés

Cliquez sur le curseur pour lancer la vidéo.

Comme il en témoigne dans une vidéo publié sa chaîne Youtube en direct, Gilles VK n'avait « pas prévu de démarrer si tôt les épandages d'engrais sur les blés cette année ». Mais il a choisi de le faire pour deux parcelles avec un précédent maïs, qui montrent « un peu de retard (début tallage) ». L'objectif : « éviter une faim d'azote. En plus, il y a beaucoup de résidus à dégrader », explique l'agriculteur.

« L'idée est de les booster au démarrage avec une vingtaine d'unités. C'est la différence, cette année, au bilan entre les blés de maïs et les autres, avec un précédent colza essentiellement. » Pour ces derniers, Gilles compte attendre « au moins 15 jours encore pour essayer de garder au maximum l'efficacité des engrais, surtout vu les prix cette année ».

Le premier passage a été réalisé sur les colzas : « certaines parcelles avaient vraiment envie de redémarrer », ajoute l'agriculteur.

Vous êtes nombreux à avoir profité des conditions climatiques pour démarrer aussi, en témoignent vos partages sur les réseaux venus de l'Yonne, de l'Aube, de Picardie ou du Tarn :

Engrais sur colza le premier apport est fait avec des super conditions ?? pas de liquide cette année il était + chère que le solide a la commande mais de retour l'année prochaine on vient de commander 40% à 1,5 euros l'unité d'azote livraison juin pic.twitter.com/O1gpkPvR9z

Temps idéal pour faire un 1er tour d'azote dans les colza, blés et orges... Soleil???? pas de vent et de la pluie en fin de semaine

Objectif : apport raisonné et bien valorisé ????? #pilotage #fractionnement #nourrirlesplantes pic.twitter.com/bkRcTSiGPM