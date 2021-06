Semences Varmaïs : « le site internet de référence pour le choix des variétés de maïs »

Arvalis-Institut du végétal, le Geves et l'UFS viennent d'annoncer le lancement à venir de Varmaïs, un outil en ligne de consultation des références de l'évaluation variétale issues des réseaux d'inscription et de post-inscription en France, et d'aide au choix des variétés de maïs grain et fourrage ». Il sera présenté, en avant-première, lors des Culturales.

« Baptisé "Varmaïs", pour variétés et maïs, l'objectif de cet outil sera de présenter, en toute neutralité, des références puissantes et fiables aux utilisateurs, issues des réseaux d’essais d’évaluation variétale à l’inscription France (CTPS/Geves), en post-inscription (Arvalis et UFS) et en probatoire à la post-inscription (Arvalis), soit environ 400 essais par an répartis sur toutes les zones de production de maïs en France », expliquent Arvalis, le Geves et l'UFS. Varmaïs est à destination des agriculteurs, des éleveurs, des techniciens des structures de conseil et d’approvisionnement, des semenciers et plus globalement de la filière maïs.

« Les références de toutes les variétés, proposées à l’expérimentation par les semenciers dans ces réseaux et disponibles sur le marché français, seront également consultables. »

Avec ce nouveau site internet, il sera ainsi possible de :

« Consulter les fiches d'identité et les résultats expertisés et validés de plus de 500 variétés afin d'évaluer leurs performances (précocité, rendement, valeur énergétique du fourrage ou encore tolérances et résistances) » ;

les fiches d'identité et les résultats expertisés et validés de plus de 500 variétés afin d'évaluer leurs performances (précocité, rendement, valeur énergétique du fourrage ou encore tolérances et résistances) » ; « Comparer des variétés choisies et réaliser des duels personnalisés » ;

des variétés choisies et réaliser des duels personnalisés » ; « Choisir les variétés en les filtrant ou en les triant selon des critères prioritaires ».

Pour découvrir cet outil en avant-première, rendez-vous sur l'atelier N°27 des Culturales.

Retrouvez aussi tout le programme des Culturales les 15, 16 et 17 juin 2021 à Terralab, Bétheny (Marne).

