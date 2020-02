Blé dur Nouvelle liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers en 2020

Le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (Sifpaf) et le Comité français de la semoulerie industrielle (CFSI) viennent de publier leur liste des variétés de blé dur recommandées mises à jour pour l'année 2020.

Cette liste des variétés recommandées par les semouliers et pastiers (VRSP) comporte neuf variétés de blé dur. « Heraklion n’étant plus cultivée de manière significative sort de la liste et les résultats des essais de l’Observatoire des professionnels semouliers et pastiers français réalisés en 2019 permettent l’entrée dans la liste de RGT Monbecur », expliquent le Sifpaf et le CFSI.

« Les fabricants de pâtes alimentaires, de couscous et de semoule, conscients du besoin pour la filière de nouvelles variétés encore mieux adaptées aux attentes qualité et aux aléas climatiques, ont créé en 2010 cet Observatoire pour évaluer les aptitudes agronomiques impactant les caractéristiques physiques et les qualités technologiques des principales variétés cultivées et celles potentiellement en devenir. »

« Afin de donner de la lisibilité pour les prochaines inscriptions des variétés de blé dur par le CTPS, les industriels ont été force de proposition pour co-construire avec les semenciers et les instituts une nouvelle grille d'inscription consensuelle à la fois simplifiée et plus claire dans la définition des classes technologiques. Un système de bonification est accordé, d’une part aux variétés présentant un intérêt sur les critères de résistance à la moucheture et teneur en protéines, et d’autre part aux variétés résistantes aux principales maladies foliaires ». Avec ce travail de concertation entre semenciers et transformateurs, « les industriels espèrent l'arrivée de nouvelles variétés de haute qualité et durables ».

