Colloque Arvalis Plantes de services : « quels bénéfices en attendre ? »

Le 24 mars prochain, Arvalis organise un colloque dédié aux plantes de service dans cinq lieux à la fois : Angers, Beauvais, Dijon, Clermont-Ferrand et Toulouse.

Vous souhaitez « des pistes pour introduire des plantes, dans la culture, dans l’interculture, ou autour de la culture, au service de la fertilité des sols, de la lutte contre les bioagresseurs, des résultats économiques… ? » Pour en savoir plus, Arvalis-Institut du végétal organise le 24 mars prochain un colloque dédié aux plantes de services et les bénéfices qu'il faut en attendre.

« La matinée sera commune avec retransmission en simultanée à Angers, Beauvais, Dijon, Clermont-Ferrand et Toulouse grâce au livestreaming et le programme de l'après-midi sera régionalisé et complété par des témoignages d'agriculteurs », précise l'institut technique.

Au programme :

8h30 : Accueil

9h00 : Début du colloque (diffusion en livrestreaming)

Panorama des services rendus

• Définition des plantes de services - Philippe Gate (Arvalis – Institut du végétal)

Des success stories avec les plantes de services

• Les interactions plantes-plantes - Jean-Benoît Morel (Inra Montpellier)

• La filière horticulture en avance - Alain Ferre (Astredhor, Angers)

En grandes cultures : de la prospective à l’application au champ

• Les cultures intermédiaires allélopathiques : un moyen de lutte contre les adventices ? - Judith Wirth (Agroscope, Suisse)

• Les plantes de services vis-à-vis de la protection intégrée des cultures - Nathalie Verjux (Arvalis–Institut du végétal)

• Du concept de l’engrais vert à la plante de service - Jérôme Labreuche (Arvalis–Institut du végétal)

Animation : Paul De Brem, journaliste scientifique

12h45 : Repas

14h00 : Reprise du colloque - programme régionalisé

17h00 : Fin de la journée

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net