Selon l'UICN Plus d'un tiers des espèces de syrphes menacées d'extinction en Europe

• AFP

Plus d'un tiers des espèces de syrphes - des mouches expertes en pollinisation - sont menacées d'extinction en Europe en raison notamment de l'agriculture intensive, selon une première étude de l'Union internationale pour la conservation de la nature publiée mardi.

Ressemblant à des guêpes, les syrphes sont en fait des mouches hors du commun. La larve se nourrit majoritairement de pucerons et participe donc à la régulation des ravageurs de cultures. Adulte, le syrphe butine de fleur en fleur et joue ainsi un rôle essentiel dans la pollinisation, contribuant à la production agricole. Comme les abeilles, les syrphes sont en danger, révèle la première évaluation sur cet insecte réalisée par l'UICN à l'échelle européenne à la demande de la Commission européenne.

L'évaluation montre que 314 des 890 espèces de syrphes en Europe sont « vulnérables, en danger ou en danger critique d'extinction », indique l'organisation dans un communiqué. Selon l'UICN, 45 de ces 890 espèces sont « insuffisamment documentées », c'est-à-dire qu'il n'existe pas suffisamment d'informations pour déterminer leur statut, a expliqué à l'AFP un porte-parole de l'organisation, Matthias Fiechter. Ce qui signifie qu'« entre 35,28 et 40,33 % » des espèces de syrphes sont menacées, 37 % étant la valeur la plus probable, a-t-il ajouté.

Le 2e groupe de pollinisateurs au niveau mondial

Les syrphes sont essentiels pour la sécurité alimentaire de la planète car ils constituent le deuxième groupe de pollinisateurs le plus important au niveau mondial après les abeilles, selon l'UICN. L'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides dangereux, l'exploitation forestière non durable, le développement urbain et le changement climatique constituent les principales menaces à leur survie.

« Pour inverser le sort des syrphes, nous devons de toute urgence transformer tous les secteurs de nos économies, et en particulier l'agriculture, pour qu'ils deviennent durables et aient un effet positif sur la nature », souligne le directeur général de l'UICN, le Dr Bruno Oberle, cité dans le communiqué.

Co-président du groupe d'experts sur les syrphes au sein de la Commission pour la survie des espèces de l'UICN, le Dr Francis Gilbert, souligne que le principal moyen de contribuer à enrayer le déclin de leur population est de protéger leurs habitats. Le plus urgent, estime-t-il, est de protéger le bois mort et les vieux arbres qui disposent de cavités où se nourrissent les larves des syrphes, comme beaucoup d'autres espèces menacées.

Selon l'étude, plus d'un quart (244) des espèces évaluées sont touchées par la dégradation ou la modification de leurs habitats sous l'effet des conséquences du changement climatique, en particulier des incendies devenus plus fréquents.

