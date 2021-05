Variétés de colza 2021 Safety + : des variétés Mas Seeds avec un très bon comportement à l'installation

Pour les semis 2021, Mas Seeds poursuit le développement de son label "Safety +", destiné aux variétés de colza « avec un très bon comportement à l'installation (vigueur de départ, résistance aux ravageurs...) ».

Parmi les atouts des variétés mis en avant sous le label "Safety +" : « plus de peuplement (+ 3 à 7 % des plantes au stade 4 feuilles) et plus de biomasse (+ 12 % avant l'hiver) apportant une réduction des coûts de production par l'optimisation de la fertilisation (0,5 kg/m2 de volume végétal en plus avant l’hiver soit 30 à 35 kg d’azote/ha économisés) », présente Erwan Bougoüin, directeur des ventes et des opérations marketing France du semencier.

DC2018 est d'ailleurs la première variété de l'offre Mas Seeds portant ce label. « Lancée en commercialisation l’année dernière, elle est présente pour la première année en grande parcelle agriculteur. Cette variété est un hybride demi-tardif à floraison et à maturité qui apporte une très bonne régularité de rendement, une adaptabilité dans tous les types de sol et un très bon profil agronomique. Elle a également un très bon comportement face à l’orobanche ».

À noter aussi pour les semis 2021 : le lancement de Dakota : « hybride tardif à floraison et à maturité, apportant un très gros potentiel de rendement et avec un excellent profil sanitaire ». Cette variété possède aussi le label "Safety +".

