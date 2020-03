Formation Soufflet accompagne le développement de l'agriculture de conservation des sols

Pour accompagner le développement de l'agriculture de conservation des sols, Soufflet Agriculture déploie cette année un double programme de formation, pour ses équipes et pour ses clients.

« Tout au long de son histoire, Soufflet Agriculture a toujours participé au développement de l'agriculture et accompagné les évolutions des techniques agronomiques en France et à l'international. Son engagement pour promouvoir l'agriculture de conservation des sols (ACS) s'inscrit dans la démarche de renforcement de la durabilité de ses filières » , présente Cédric Bellec du service ACI (agronomie conseils innovation), chargé du développement de cette pratique auprès des agriculteurs chez Soufflet Agriculture.

Depuis trois ans, le négoce agricole organise régulièrement des démonstrations et des rencontres sur le terrain entre experts et producteurs pour faire connaître et promouvoir cette approche agronomique. Pour aller plus loin, Soufflet lance cette année :

« Un plan de formation de ses équipes de terrain - plus de 80 personnes en France - en partenariat avec iCoSystème, spécialiste de l'ACS »

« Un cycle de formation à distance destiné aux agriculteurs sous la forme de conférences en ligne dénommées "Les rendez-vous d'une campagne agricole". Ce programme est développé avec son partenaire scientifique iCoSystème et ainsi que Sky et Lallemand, partenaires techniques. L'objectif est de déployer un panel de techniques agronomiques issues de la recherche de terrain auprès des agriculteurs clients de Soufflet Agriculture ».

