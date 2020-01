Semences hybrides de céréales Syngenta et Asur Plant Breeding s'associent pour optimiser la pollinisation

Les deux semenciers s'associent autour d'une filiale commune, Pollinova. L'objectif : « optimiser la production de semences hybrides de céréales ».

Syngenta France et Asur Plant Breeding, en lien avec l'Irstea (ayant fusionné à l'Inra au 1er janvier 2020 pour devenir l'Inrae), ont mis au point une technologie permettant d' « améliorer les mouvements naturels de l'air qui transportent le pollen d'une plante à l'autre. Dans la production de céréales hybrides, le transport du pollen d'un parent mâle à un parent femelle peut être amplifié par un "flux d'air contrôlé" tout en garantissant la viabilité du pollen, très fragile dans les cultures céréalières », expliquent les deux partenaires.

Cette innovation devrait être disponible en 2023 pour les producteurs de semences de céréales hybride afin « d'optimiser leurs productions en termes d'efficacité et de qualité de produit ». En outre, « cela aidera les sélectionneurs à développer une gamme plus large de nouveaux hybrides, adaptés à une production de blé plus durable ».

« Pollinova est le fruit d’une collaboration de cinq ans avec une équipe qui a su produire un excellent travail. Mon rôle sera de suivre le même dynamisme pour assurer le lancement de cet outi, précise Jean-Benoît Sarazin, président de Pollinova. Avant tout lancement d’une production à une échelle industrielle, les prochaines étapes seront d'intégrer des dispositifs mécatroniques pour assurer la surveillance de l'amplificateur. L'ensemble sera couplé à des appareils de mesure du pollen et à une interface reliée au tracteur. Parallèlement, nous poursuivrons nos études de terrain sur d'autres cultures. »

