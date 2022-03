Betteraves Une nouvelle sucrerie pourrait voir le jour en Normandie d'ici 2025

« S’il faut rester prudent sur l’aboutissement effectif de la construction de la sucrerie, en l’état actuel des choses, il s’agit bien d’un projet que l’on peut considérer comme sérieux », indique la CGB Normandie dans un communiqué du 21 mars, concernant le projet de revalorisation d'une ancienne plateforme industrielle située en Seine-Maritime par la société dubaïote AKS. L'organisation entend désormais « ouvrir le dialogue » avec le groupe.

Le 17 mars dernier, le groupe gestionnaire des ports du Havre-Rouen-Paris Haropa Port a annoncé avoir retenu la société dubaïote Al Khaleej Sugar (AKS) pour la revalorisation d'une ancienne plateforme industrielle, située à Grand-Couronne - Moulineaux (Seine-Maritime).

« La production de la future usine serait comprise entre 650 et 850 000 tonnes annuelles de sucre blanc. Ce qui représente entre 7 % et 9 % des importations cumulées des zones géographiques visées par AKS : le Maghreb, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni », selon nos confrères de France 3 Normandie.

« Une des plus grandes sucreries en Europe »

Pour la CGB Normandie, « le projet développé est extrêmement ambitieux et représenterait potentiellement l’une des plus grandes sucreries betteraves en Europe (300 emplois directs et 1 000 indirects) pour près de 12,5 % des surfaces françaises actuelles : 50 000 ha de betteraves ». « AKS table sur un approvisionnement issu pour les deux tiers du département voisin du Calvados et pour le tiers restant, d'autres départements de Normandie et des Hauts-de-France, d'après le journal Les Echos.

Le projet pourrait être opérationnel en 2025. « L'intérêt d'investisseurs dans notre filière betterave-sucre-éthanol est toujours une bonne nouvelle car elle témoigne de son attractivité », soulignent les planteurs de la région. De plus, « la Normandie est propice à la betterave et c’est pourquoi nous nous mobilisons depuis de nombreuses années pour le maintien (2020 - fermeture de la sucrerie de Cagny - Calvados) et le développement de la betterave dans cette région autour des sucreries en activité »,

La CGB veut « ouvrir le dialogue »

« Ce projet est soutenu par l’Etat, la Métropole Rouen Normandie et la Région Normandie. » Si la CGB Normandie considère ce projet comme sérieux, elle souhaite néanmoins rester prudente. Elle invite AKS à « ouvrir le dialogue et la concertation avec les agriculteurs, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs de la région afin de bâtir un projet qui puisse s’intégrer au mieux dans l’économie locale en respectant certains équilibres ».

