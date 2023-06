Des orages violents affectent les cultures

Lors du conseil spécialisé "grandes cultures" de FranceAgriMer le 15 juin dernier, Benoît Piétrement, son président, partageait son inquiétude quant aux « dégradations liées au manque d'eau dans plusieurs secteurs de l'Hexagone pour les cultures de printemps et également pour la fin de cycle des cultures d'hiver. En sols profonds, les potentiels tiendront mais la moisson risque d'être hétérogène avec des décrochages en terres superficielles... » partageait-il.

« Comment jugez-vous l'état de vos cultures de printemps » : nous avons posé aussi la question aux lecteurs de Terre-net dans un sondage publié entre le 13 et le 20 juin 2023. Parmi les 2 021 répondants, 41 % ont déclaré leurs parcelles dans un état préoccupant à très préoccupant, à cause notamment des fortes chaleurs et du déficit hydrique. Au contraire, pour 34 % des agriculteurs, les parcelles sont considérées dans un état satisfaisant à très satisfaisant. Enfin, 25 % ont indiqué que la situation n’est ni satisfaisante, ni préoccupante.

Résultats du sondage sur l'état des cultures de printemps publié sur Terre-net. ( © (Terre-net Média))

Le retour des pluies et des effets mitigés selon les secteurs

Très attendue, la pluie a fait son grand retour sur la moitié nord du pays notamment et vient soulager les cultures. Comme le partagent ci-dessous des agriculteurs du Loir-et-Cher, Rhône et Aisne :

Après ces différents petits arrosages naturels 🌧️ tout en douceur, les 🌻🌻 sont heureux, comme l’agri d’ailleurs 😅😉 pic.twitter.com/gyWJK4UTMu — Charlin Hallouin (@HallouinCharlin) June 21, 2023

Enfin 32 mm! pic.twitter.com/VYGaR5gkge — Sébastien Courtois (@SbastienCourto1) June 21, 2023

7 mm hier matin sous forme de 🌧,

9 mm hier soir avec l'⛈️,

Ce matin, la plaine respire, les blés 🌾 vont finir leur remplissage et les betteraves font finir leur couverture du sol. pic.twitter.com/v6IpY5IVCb — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) June 19, 2023

Selon les secteurs, les résultats des précipitations se montrent toutefois mitigés. « Les apports ont, en effet, à nouveau pris la forme d'orages, avec des vents violents, des précipitations brutales et des épisodes de grêle rapportés ici et là », explique Marius Garrigue, expert des marchés agricoles pour Terre-net. Le bénéfice de ces trombes d’eau concentrées ne pourra être constaté sur le terrain que ces prochains jours, après les nouveaux épisodes orageux annoncés jusqu’à la fin du mois. La perte de potentiel après une fin de printemps peu favorable commence toutefois à remontrer chez les analystes, et les observations à venir pourraient bien venir amplifier cette tendance. »​​​​​​



Sur les réseaux sociaux, les agriculteurs situés dans la Marne, le Cher et l'Allier partagent les dégâts causés sur leur exploitation ou à proximité par des épisodes de grêle :

25 mm hier soir en deux #orages assez tranquilles ouf !

Par contre à 5 km pas la même histoire, plus de 50 mm et beaucoup de #grêle. La moisson est faite pour mes malheureux collègues 😢 pic.twitter.com/05r5Nu9u3j — Jean-Paul VINOT (@jeanpaulvinot) June 20, 2023

Rip l'orge... (Plus aucun épi) #Preuilly#Mehunpic.twitter.com/WcneIz4pTf — Mat (@x4_mat) June 19, 2023

Voilà on y a pris.... Peu de gens peuvent comprendre ce que ça fait aux tripes.... pic.twitter.com/rW96pGsH6M — Emmanuel Ferrand 🇫🇷🇪🇺🇺🇦 (@E_Ferrand_03) June 19, 2023

Dans son dernier bulletin, MétéoFrance a également placé 19 départements en vigilance orange ce mercredi à cause du risque pluvio-orageux qui devrait reprendre en soirée par le Sud-Ouest et le Centre, et se propager vers le Nord-Est. « Les orages pourraient être associés à des phénomènes violents : de fortes pluies, pouvant atteindre 30 à 50 mm en 1h, un risque de grêle, des rafales de vent de 70 à 90 km/h (voire un peu plus très localement) et une forte activité électrique », détaillent les experts météo. « Les orages devraient perdre en intensité en cours de nuit de mercredi à jeudi. »

⛈️19 départements en #VigilanceOrange#Orages⛈️(dont 3 en #PluieInondation 🌧️)

Reprise du risque pluvio-orageux en soirée par le Sud-Ouest et le Centre se propageant vers le Nord-Est un peu plus tardivement.

Restez informés ➡️ https://t.co/CSYEovTI83pic.twitter.com/pYNUpWSlnw — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 21, 2023

Et retrouvez des prévisions météo plus localisées pour vos parcelles.