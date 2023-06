Les productions de colza et d'orge d'hiver estimées en hausse

« En 2023, la production d'orges d'hiver est estimée à 9,1 millions de tonnes (Mt). Elle pourrait être la plus élevée depuis la récolte de 2019. Son rendement serait de 68,3 q/ha, en hausse de 4,4 % par rapport à 2022 et de 5,6 % par rapport à la moyenne 2018-2022 », présente Agreste, à partir des données arrêtées au 1er juin.

En colza d'hiver, « la production, évaluée à 4,6 Mt, serait en hausse pour la deuxième année consécutive, en lien avec la forte augmentation des surfaces. Son rendement serait de 34,4 q/ha, en baisse de 6,4 % par rapport à 2022 mais en hausse de 5,7 % par rapport à la moyenne quinquennale ».

Le point sur les estimations de surfaces au 1er juin 2023

En ce qui concerne les cultures de printemps, Agreste révise légèrement à la hausse les surfaces de maïs grain (hors semences), à 1,2 million d’hectares (Mha). « Elles diminuent de 8,9 % par rapport à 2022 et de 15,1 % par rapport à la moyenne 2018-2022. » En maïs fourrage, la sole est évaluée à 1,23 Mha : - 4,2 % sur un an et - 8,8 % comparée à la moyenne quinquennale.

« Au total, les surfaces des céréales de printemps reculent de 9,4 % sur un an et de 14,9 % par rapport à la moyenne 2018-2022. Au contraire, les surfaces de blé tendre, d’orges d’hiver, d’oléagineux et de protéagineux sont en hausse par rapport à l'an passé. »

Estimations des surfaces au 1er juin 2023. (©Agreste)

Le service statistique du ministère de l'agriculture précise aussi : en betteraves sucrières, les surfaces sont évaluées à 380 000 ha, soit - 5 % par rapport à l'an dernier et - 11,8 % par rapport à la moyenne quinquennale.

Estimée à 19 000 ha, la sole de pommes de terre fécule est en baisse de 10,3 % par rapport à 2022 et de 18,4 % par rapport à la moyenne 2018-2022. Pour les pommes de terre de conservation et demi-saison, la baisse est plus légère : - 0,1 % sur un an et - 3,1 % sur la moyenne quinquennale.