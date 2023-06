Les premières estimations de rendements en orge d'hiver par département

Pour la récolte 2023, « la production d’orges d’hiver, estimée à 9,1 Mt, serait en hausse par rapport à l'an dernier (+ 7,3 %) et plus encore par rapport à la moyenne 2018-2022 (+ 11,7 %), en lien avec l’ augmentation conjointe des surfaces et du rendement. Les surfaces augmentent de 2,8 % sur un an : elles diminuent en Normandie (- 0,5 %), en Pays de la Loire (- 2,7 %) et en Bretagne (-3,4 %) mais augmentent partout ailleurs », détaille Agreste dans sa note de conjoncture du 13 juin 2023.

À noter : le service statistique du ministère de l'agriculture nous précisait ce printemps que l'orge semée avant le 1er février est considérée comme une orge d'hiver et celle semée à partir de cette date comme une orge de printemps. Les orges de printemps semées à l'automne sont donc comptabilisées dans ces données comme des orges d'hiver.

« Le rendement est estimé à 68,3 q/ha en 2023, contre 65,4 q/ha en 2022, soit une hausse de 4,4 % sur un an. Il serait en hausse par rapport à 2022 sur l’ensemble des régions, hormis dans les Hauts-de-France (- 8,8 %), dans le Grand-Est (- 2,3 %) et en Normandie (- 6,3 %). En Centre-Val de Loire, première région productrice, les surfaces (+ 0,9 %) et le rendement (+ 8,4 %) seraient en hausse par rapport à 2022, portant la production à son plus haut niveau depuis 2015, à 1,6 Mt. »

Dans l'ensemble, « ces premières estimations de rendements témoignent des bonnes conditions météorologiques dont ont bénéficié les cultures d’hiver jusqu’alors. Les potentiels sont néanmoins susceptibles d’évoluer courant juin », souligne le service statistique du ministère de l'agriculture.

Les estimations par département

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les estimations de rendements en orge d'hiver pour la récolte 2023, ainsi que l'évolution par rapport à 2022 et à la moyenne 2018-2022. (infogram ci-dessous)

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en orge d'hiver pour la récolte 2023, l'évolution comparée à 2022 et à la moyenne 2018-2022. (infogram ci-dessous)