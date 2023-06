Quel est le potentiel de rendement en colza dans votre département cette année ?

Comme pour l'orge d'hiver, Agreste vient de publier ses premières estimations de production en colza d'hiver pour la moisson 2023. « Évaluée à 4,6 Mt, elle serait en hausse par rapport à 2022 (+ 2,6 %) et plus encore par rapport à la moyenne 2018-2022 (+ 18,1 %). Après trois années de faibles récoltes, de 3,3 Mt à 3,5 Mt entre 2019 et 2021, le rebond de la production de colza en 2022 se poursuivrait en 2023. Les surfaces augmenteraient de 118 000 ha sur un an (+ 9,6 %), contrebalançant ainsi un rendement en baisse par rapport au rendement élevé de 2022 (34,4 q/ha en 2023 contre 36,8 q/ha en 2022) », explique le service statistique du ministère de l'agriculture.

« Sur la majorité du territoire, les rendements seraient moins élevés qu’en 2022 mais nettement supérieurs à la moyenne 2018-2022. En Centre-Val de Loire et en Grand-Est, où les surfaces sont les plus importantes, les rendements baisseraient respectivement de 3 % et de 16 % par rapport à 2022, mais augmenteraient de 5,6 % et 3,0 % par rapport à la moyenne 2018-2022. »

Agreste précise que « ses premières estimations de rendements témoignent des bonnes conditions météorologiques dont ont bénéficié les cultures d’hiver jusqu’alors. Les potentiels sont néanmoins susceptibles d’évoluer courant juin ».

Les estimations par département

Les cartes suivantes sont interactives, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir plus d'informations. Cette première carte présente les estimations de rendements en colza d'hiver pour la récolte 2023, ainsi que l'évolution par rapport à 2022 et à la moyenne 2018-2022. (infogram ci-dessous)

Retrouvez, sur cette deuxième carte, les estimations de surfaces en colza d'hiver pour la récolte 2023, l'évolution comparée à 2022 et à la moyenne 2018-2022. (infogram ci-dessous)