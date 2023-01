Quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs en France en 2022 ?

Quelle marque a immatriculé le plus de tracteurs en 2022 ? (©Terre-net Média)

Voulez-vous connaître les chiffres des parts de marché tracteurs pour l'année 2022 estimées par la rédaction ? Malgré un contexte économique et logistique de plus en plus complexe (difficultés d'approvisionnement, hausse des coûts et des délais de livraison, passage au Stage V...), le marché global des tracteurs standards et spécialisés de plus de 50 chevaux est relativement stable (28 480 tracteurs contre 28 360 en 2021), évoluant positivement de 0,4 % en un an. Cependant, toutes les marques n'ont pas subi et géré les difficultés de la même manière, d'où des évolutions positives ou négatives, parfois assez marquées.

Indétrônable leader du marché, John Deere continue de creuser l'écart avec ses poursuivants, plaçant Fendt et New Holland à plus de 8 points derrière lui. Ce qui bouleverse le palmarès des marques de tracteurs les plus vendues en France et crée la surprise, c'est la montée de Fendt à la seconde marche du podium au détriment de New Holland qui, selon nos estimations issues des données fournies par le ministère de l'intérieur et son système SIV, enregistrerait la baisse de parts de marché la plus marquée.

Quelles sont les parts de marchés tracteurs (standards et spécialisés) en 2022 ?

Le tableau ci-dessous reprend, selon nos estimations, le classement des marques de tracteurs sur le podium des parts de marché 2022, ainsi que la variation par rapport à 2021. Pour gagner en lisibilité, seules les marques dont le score est supérieur à 1 % ont été conservées.

Marque 2022 2021 Variation John Deere 22,9 % 20,5 % 2,4 Fendt 13,8 % 13,7 % 0,1 New Holland 13,6 % 15,7 % - 2,1 Claas 10,1 % 10,5 % - 0,4 Massey Ferguson 10,1 % 8,6 % 1,5 Case IH 7,6 % 7,8 % - 0,2 Valtra 6,8 % 5,1 % 1,7 Kubota 4,8 % 5,7 % - 0,9 Deutz-Fahr 4,5 % 5,4 % - 0,9 McCormick 1,6 % 1,6 % 0 Same 1,4 % 1,6 % - 0,2 Landini 1,3 % 1,3 % 0

1 - John Deere

John Deere écrase ses concurrents dans la course à la tête du classement des ventes de tracteurs agricoles avec 22,9 % de parts de marché. Une très nette progression (+ 2,4 points par rapport à 2021) que le constructeur explique par le succès de ses séries 6R et 6M, en plein cœur du marché français. L'usine de Manheim (Allemagne) a plutôt bien négocié les difficultés d'approvisionnement, se traduisant par des livraisons durant toute l'année. Dans un contexte de flambée du prix des intrants et de l'énergie, de prise en compte des attentes environnementales et sociétales... les agriculteurs se tournent davantage vers les nouvelles technologies pour limiter les apports et réduire les coûts de production.

2 - Fendt

Fendt est stable en 2022, ce qui n'empêche pas la marque de monter d'un cran au podium. Le Bavarois profiterait du relâchement de New Holland pour lui prendre la 2 e place du podium. Les agriculteurs semblent montrer un intérêt croissant pour les engins premium.

3 - New Holland

2021 aura permis à New Holland de reprendre du souffle mais 2022 aura été plus difficile pour la marque qui enregistre la plus importante baisse de parts de marché par rapport à ses concurrents. Une baisse qui s'expliquerait notamment par une transition de gamme en tracteurs spécialisés dans un contexte assez compliqué.

4 (ex-aequo) - Claas

Chez Claas, autant dire que ça passe tout juste pour se maintenir à la quatrième place. A souligner cependant que l'Allemand partage son siège de quatrième à Massey Ferguson, qui atteint également 10,1 %.

4 (ex-aequo) - Massey Ferguson

Avec John Deere et Valtra, Massey Ferguson signe l'une des belles progressions de 2022. + 1,5 point qui rattrape la chute de 2021 et qui montre à quel point les murs de l'usine de Beauvais avaient tremblé il y a un an. Le palmarès confirme donc la bonne année commerciale du constructeur français mais aussi le succès rencontré par ses nouvelles séries.

6 - Case IH

Chez Case IH, on tient le cap ! Les tracteurs rouges confirment leur 6 e place avec 7,6 % de parts de marché. Résultat en légère baisse mais face aux difficultés rencontrées par l'outil industriel, autant dire que le score est louable.

7 - Valtra

Valtra et sa cinquième génération de tracteurs confirment leur résultat et continuent de progresser. Avec deux points d'avance sur Kubota, difficile de discuter les chiffres. La septième place revient nettement à la marque finlandaise et souligne également que les engins répondent à la demande du marché français.

8 - Kubota

Avec 4,8 %, Kubota perd une place au classement et se place dorénavant au coude à coude avec Deutz-Fahr.

9 - Deutz-Fahr

Deutz-Fahr a renouvelé ses gammes et en bénéficie sans doute. La 8 e place lui échappe de peu même si la marque perd elle aussi 0,9 point. A souligner les retards de livraison, ayant naturellement freiné les immatriculations de tracteurs. L'Allemagne a fourni les premières unités aux concessions courant du second semestre. Difficile ensuite de rattraper le retard. Cependant, la marque, et plus largement le groupe SDF, réalise une performance notable sur le marché des tracteurs spécialisés, en dépassant pour la première fois la part de marché du groupe CNH.

10 - McCormick

McCormick et le groupe italien Argo Tractors font leur petit bonhomme de chemin... La marque figure parmi les rares à se maintenir au niveau de l'an passé, et ce, malgré les difficultés de production rencontrées.

11 - Same

Same perd 0,2 % en 2022 mais le constructeur semble assez fier de son résultat sur le marché spécifique des modèles spécialisés. Sa valeur de 1,4 % lui permet de rester au tableau d'affichage et là encore, face aux difficultés de l'année, souligne que l'usine de Tréviglio (Italie) a su s'adapter au contexte.

12 - Landini

Landini, autre marque du groupe Argo Tractors, reste au score de l'an passé. De quoi confirmer que le développement du réseau de concession est la bonne stratégie.

Dans les prochains jours, Axema (le syndicat français des industriels de l'agroéquipement) publiera des chiffres affinés qui devraient confirmer ce palmarès avec d'éventuelles variations dans une fourchette de plus ou moins 0,1 à 0,3 %.

Méthodologie :

Les données présentées ici sont issues des immatriculations brutes officielles du SIV fournies par le ministère de l’intérieur. Elles sont filtrées pour ne conserver que les tracteurs agricoles neufs de plus de 50 ch de puissance. Chenillards, quads, tracteurs espaces verts et télescopiques sont exclus des résultats de sorte à conserver l'estimation la plus fine possible du marché du tracteur agricole.

Résultat : les chiffres publiés par Terre-net ont été retravaillés de manière indépendante avec le concours d' Hyltel, d’après les données du SIV. Seules les parts de marché supérieures à 1 % ont été retenues pour gagner en lisibilité.

Sources : Terre-net et Hyltel d'après les données du SIV.