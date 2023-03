« La Pac est inefficace pour répondre aux enjeux actuels et futurs »

Alors que la réforme de la Pac est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, le think tank Agriculture Stratégies s’alarme d’une « position européenne de plus en plus fragile sur le plan agricole ». Pour Jacques Carles, « la Pac 2023-2027 est inefficace pour plusieurs raisons ».

« Le budget agricole européen a baissé de 20 % en 15 ans, alors que l’enveloppe du Farm Bill américain a doublé entre 2019 et 2023 ». Le président du think tank pointe surtout du doigt le principe même des aides découplées. « Nous sommes la seule région du monde à continuer à distribuer ce type d’aides, qui n’a aucun effet sur les volumes de production et, surtout, sur l’enjeu croissant de la souveraineté alimentaire ».

Le spécialiste critique aussi la méthode et les lenteurs de la machine européenne. « Le schéma de la réforme de la Pac mise en œuvre en 2023 a été pensé en 2018 ! Or, depuis, le monde a considérablement changé, entre la pandémie de Covid19 et la guerre en Ukraine ». Et d’autres puissances agricoles, à l’instar des États-Unis avec son Farm Bill, ont davantage pris la mesure de l’enjeu alimentaire. « Les faits récents nous l’ont rappelé : l’alimentation est une arme géopolitique ! »

Transformer la Pac en une politique sociale et alimentaire

Agriculture Stratégies suggère de transformer la Pac actuelle en une véritable « politique sociale et alimentaire ». « Il faut arrêter de diminuer le budget, et remplacer les aides découplées par des aides contracycliques dans les secteurs exposés à la volatilité des prix, comme les céréales et le lait. » Un socle auquel s’ajouterait une « aide qualité Europe », pour compenser les contraintes environnementales imposées aux agriculteurs européens.

« Si on attend 2027, on sera largement dépassés par les événements et par les besoins du monde agricole et de ceux qui seront tombés dans la précarité. »

« Cette politique permettrait de mieux lisser les revenus des agriculteurs, pour leur permettre d’investir et, tout simplement, tenir dans un contexte international de plus en plus concurrentiel. »

Surtout, cette nouvelle Pac intègrerait un volet « alimentaire » important, à l’instar de la politique menée aux États-Unis. « Là-bas, le système d’aide alimentaire bénéficie à 45 millions de personnes sur les 340 millions d’habitants, et est doté de 100 à 120 milliards d’euros. En Europe, il n’y a rien. Tout juste 650 M€. Or la précarité grandit fortement en Europe. Il faut développer une politique européenne sociale et agricole, là où, en Europe, il n’y a ni politique alimentaire, ni politique sociale », insiste-t-il.

À lire aussi >> Le PSN français a-t-il les moyens des ambitions environnementales de la Pac ?