« La pomme de terre fraîche européenne part en campagne »

« Afin de répondre aux attentes des consommateurs de plus en plus attentifs au contenu de leur assiette, l'ensemble de la filière pomme de terre s'est engagée depuis plusieurs années en matière de développement durable. Des producteurs aux distributeurs, tous tendent à limiter leur empreinte environnementale et leur impact sur le changement climatique », indique le Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT).

Avec le lancement de la campagne de sensibilisation Potatoes forever, l'interprofession française souhaite ainsi mettre en lumière les nombreuses initiatives de la filière souvent méconnues, en collaboration avec l'Unapa en Italie (Unione Nazionale dei Produttori di Patate).

D'un montant de 3,2 millions d'euros, la campagne d'information est cofinancée par l'Union européenne. Elle devrait s'étaler sur une période de trois ans avec « des évènements et des outils à destination de la presse professionnelle et grand public, des partenariats médias et influenceurs, ainsi qu'un corner dédié au Salon de l'agriculture 2024 et 2025 »