La planteuse Dewulf Certa 40 Integral entre dans les rangs

Les producteurs de pommes de terre, ayant fait le déplacement à Kain en Belgique, ont pu découvrir la dernière planteuse de Dewulf, la Certa 40 Integral. L'outil permet, en un seul passage, de préparer le terrain, planter les tubercles et former la butte. Rien d'extravagant jusque-là, si ce n'est que l'édition 2024 de l'engin embarque les dernières innovations de la marque. A savoir : neuf grandes roues pour supporter le poids de la machine et garantir la précision en termes de profondeur de travail. Quel que soit le type de sol, même léger ou meuble, la capacité de charge est suffisante.

Question préparation du sol, l'équipement est une évolution de la SC 300 Compact. Les ingénieurs promettent un tapis de haute qualité et installent un arbre de rotor équipé de flasques plus épaisses. Le capteur d'angle, fixé sur la planche arrière, commande les vérins de chacune des jauges. Question capacité, la trémie embarque jusqu'à 3,5 t de plants et peut bénéficier (en option) de cellules de pesage. Les éléments planteurs sont en fait une version améliorée des éléments CP bien connus de la marque. À noter que le tube planteur est désormais réglable, de sorte à s'adapter à la taille du tubercule. Leur entraînement se fait hydrauliquement et est indépendant pour gérer facilement la création des passages de pulvérisation.

Neuf roues permettent de supporter le poids de l'équipement qui embarque jusqu'à 3,5 t de tubercules en trémie. ( © Dewulf)

Des disque de 410 mm à réglage indépendant pour butter

Autre avantage : la barre de plantation est pilotée grâce à un vérin installé sur le parallélogramme, ce qui permet de gérer la profondeur de plantation directement en cabine. Côté butteuse, les disques mesurent 410 mm de diamètre et sont fixés sur un bras de suspension individuel. En fait, ils sont installés par paire sur une section centrale creuse au moyen d'une barre d'attelage supérieure. La pression sur les disques est réglable sur le côté. Chaque élément du système de contrôle - de la console de commande au logiciel - communique via l'Isobus. Un développement interne, dont le pilotage s'opère depuis l'écran tactile Topcon de 12 pouces et le joystick.