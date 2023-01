Le maïs tente de retrouver les 300 €/t

Les prix des céréales enregistraient une petite progression ce lundi à la mi-séance sur Euronext. Les échanges ressortent toutefois particulièrement limités en l’absence des marchés américains, fermés jusqu’à demain à l’occasion des fêtes du Nouvel An. La tendance reste tout de même sous tension face à une demande internationale dynamique et aux risques climatiques qui menacent la production US de blé d’hiver cette année.

En Argentine également, les conditions sèches et chaudes continuent de ralentir les travaux de semis de maïs et d’entraver le bon développement des cultures. Selon la Bourse de commerce de Buenos Aires, 15 % seulement des cultures obtiennent la notation « bon à excellent », contre 58 % un an plus tôt.

Peu avant 13h00, le blé Euronext à échéance mars 2023 avançait de 0,50 €/t, à 309,75 €/t, tandis que le contrat mai 2023 grossissait de 0,25 €/t, à 306,5 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 s'appréciait de 1 €/t, à 296,50 €/t, le terme juin 2023 grimpait de 1,25 €/t, à 296,25 €/t.