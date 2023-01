Le colza teste les 580 €/t

Les prix du colza poursuivaient leur mouvement de retrait vendredi à la mi-séance sur Euronext. La rapide multiplication des cas de covid-19 en Chine continue notamment de plomber l’ensemble du marché des huiles et des biocarburants, et ce d’autant plus que le pays a d’ores et déjà enregistré un ralentissement de son activité manufacturière le mois dernier.

Une contraction estimée des stocks de palme en Malaisie le mois dernier et des restrictions à l’export renforcées en Indonésie limitent toutefois la pression sur les graines riches en huile. La montée des températures en Argentine dans un contexte de stress hydrique tire quant à elle les cours du soja à la hausse. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs réduit de deux points ses notations de soja « bon à excellent », à 8 %, contre 50 % l’an dernier à la même période.

Peu avant 13h30, le colza Euronext à terme février 2023 diminuait de 2,50 €/t, à 580,50 €/t. L’échéance mai 2023 baissait de 2,75 €/t, à 585 €/t.