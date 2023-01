Le blé en retrait de 1 €/t après l’USDA

Les prix du blé évoluaient de nouveau à la baisse ce vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché réagit notamment au rapport USDA paru la veille, dans lequel les stocks mondiaux de blé de fin de campagne ont été relevé de 1 Mt (268 Mt). Le département américain de l’agriculture a en outre annoncé des surfaces de blé US 2023 nettement supérieures aux attentes, à 36,95 millions d’acres, contre 33,27 millions l’an dernier.

Le bilan maïs est toutefois ressorti plus haussier avec une récolte US abaissé de 5 Mt (349 Mt) et une moisson argentine diminuée de 3 Mt (52 Mt). La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs réduit de 200 kha son estimation de surfaces argentines cette année (7,1 Mha) en raison des conditions sèches et chaudes qui ont accompagné les travaux ces dernières semaines. Les notations de « bon à excellent » s’établissent quant à elles à 7 %, contre 23 % un an plus tôt.

Vers 13h30, le blé Euronext à échéance mars 2023 se relâchait de 1,25 €/t, à 290 €/t, tandis que le contrat mai 2023 reculait de 1 €/t, à 287,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 se contractait de 0,50 €/t, à 283,5 €/t, le terme juin 2023 diminuait de 0,25 €/t, à 283,50 €/t.