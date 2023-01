Le maïs et le soja US bondissent après le rapport USDA

Les récoltes de maïs à l'échelle de la planète sont désormais attendues à 878 millions de tonnes, hors Chine, soit 10 % de moins que la précédente estimation de l'USDA, publiée en décembre, selon le rapport Wasde publié jeudi.

Parmi les pays dont les prévisions ont été modifiées, le Brésil et l'Argentine, qui payent là l'effet du phénomène climatique La Niña qui a privé de précipitations suffisantes une partie de ces territoires. « On sait que les conditions sèches ont sans doute joué », a commenté Damien Vercambre, du cabinet Inter-Courtage.

Moins attendue, la contraction de plus de 14 % des projections de production américaine, en grande partie liée à de moindres surfaces récoltées par rapport aux superficies plantées. Les agriculteurs américains ont ainsi laissé sur pied près de 4 millions d'hectares de maïs cette saison, soit sensiblement plus que lors des deux campagnes précédentes.

Ce développement est partiellement attribuable à la sécheresse qui a frappé, et continue de pénaliser, plusieurs régions américaines, en particulier dans la partie centrale du pays. « La révision aux Etats-Unis tire un peu le marché », a réagi Gautier le Molgat, du cabinet Agritel.

À la clôture de Chicago, le maïs à terme mars 2023 a augmenté de 15 c$/bu, à 6,71 $/bu.

La baisse de production américaine a incité l'USDA à projeter des stocks de fin de période moins élevés, ce qui a surpris le marché, a expliqué Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting.

Côté soja, la prévision de production mondiale a également été diminuée, mais dans des proportions moindres que le maïs. En outre, cette baisse a été plus que compensée par des stocks de début de campagne plus élevés qu'anticipé précédemment, surtout au Brésil, où la production a été revue en hausse d'un million de tonnes.

