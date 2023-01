La sécheresse en Argentine provoque de fortes pertes en maïs

La région centrale de l’Argentine accuse déjà 40 % de pertes en maïs précoce (semé en septembre-octobre et récolté en avril-mai), annonçait la Bourse de commerce de Rosario le 5 janvier.

Estimées à 80 000 ha, ces pertes représenteraient pour les agriculteurs « une marge nette en chute de 1 500 u$s/ha pour les champs en fermage (70 % des surfaces sont concernées dans la région) et 780 u$s/ha pour les champs en propriété ». Trois quarts des parcelles sont de qualité passable à mauvaise, et seulement 2 % demeurent en bon état.

A good producer & friend of mine in Santa Fe, Argentina was kind enough to share the terrible situation from his plane. No need for a mkt comment but a quick prayer for rains… #corn ?? #soybeans ?? #Argentina ???? pic.twitter.com/O3TS0YBMe5