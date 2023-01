Le blé Euronext perd plus de 3 €/t

Les prix du blé et du maïs retombaient dans le rouge jeudi à la mi-séance sur Euronext, dans le sillage de Chicago. Les cartes météo en Argentine se montrent notamment de plus en plus rassurantes avec des épisodes pluvieux anticipés dès ce week-end et des apports supplémentaires annoncés au cours de la prochaine semaine.

Le marché international se trouve par ailleurs encore mis sous pression par la lourde concurrence du blé russe et australien à l’international, tandis que les conditions climatiques en Europe de l’Ouest demeurent très favorables aux cultures d’hiver 2023. Les récents propos de Vladimir Poutine concernant de possibles mesures restrictives, pour assurer l’approvisionnement du marché russe, ont toutefois suscité un regain de tension à l’international.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mars 2023 s'enfonçait de 3,25 €/t, à 285,50 €/t, tandis que le contrat mai 2023 se relâchait de 3,25 €/t, à 282,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 se dégradait de 1,75 €/t, à 278,75 €/t, le terme juin 2023 diminuait de 1,25 €/t, à 279,50 €/t.