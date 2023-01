Le blé et le maïs hésitent sur Euronext, autour de 280 €/t

Les céréales européennes évoluaient sans tendance claire ce vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le maïs ressort en effet partagé entre l’arrivée de pluies généreuses sur une large partie de l’Argentine et un état des culture d’ores et déjà très préoccupant. La Bourse de commerce de Buenos Aires a d’ailleurs coupé de 5,5 Mt son estimation de récolte nationale cette année, à 44,5 Mt, contre 52 Mt un an plus tôt.

Les prix du blé s’installent quant à eux sur une performance stable à baissière face à une concurrence russe encore compétitive et abondante. Le ministère de l’agriculture russe annonce d’ailleurs un potentiel d’exports de grains entre 55 et 60 Mt sur la campagne 22/23 et a réfuté toute intention de réduire les quotas d’exportations nationaux.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mars 2023 s'enfonçait de 0,50 €/t, à 284,25 €/t, tandis que le contrat mai 2023 se dégradait de 1 €/t, à 281,25 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 grimpait de 0,25 €/t, à 278,25 €/t, le terme novembre 2023 progressait de 0,50 €/t, à 264 €/t.