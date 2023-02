Les céréales se stabilisent en l'absence de Chicago

Les cours du blé et du maïs n’évoluaient qu’à la marge ce lundi sur Euronext à la mi-séance. Le marché reste en effet attentiste en l’absence de Chicago, fermé à l’occasion du President’s Day. La scène internationale se trouve toutefois animée par un nouvel appel d’offres du Gasc pour du blé meunier à chargement avril, au cours duquel la compétitivité de l’offre mer Noire devrait à nouveau se distinguer.

Le manque de précipitations en France suscite dans le même temps de plus en plus de préoccupations et les cartes météos n’annoncent pas d’améliorations notables. La sécheresse perdure également en Argentine et menace la production de maïs et de soja du pays. Une rapide chute des températures a en outre touché le pays et aurait provoqué des dégâts notables dans les parcelles.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2023 se relâchait de 0,25 €/t, à 291,25 €/t, tandis que le contrat mars 2023 diminuait de 1 €/t, à 294 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 se dégradait de 0,50 €/t, à 294,50 €/t, le terme juin 2023 se maintenait à 290,75 €/t.